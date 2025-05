Acceglio: prolungata la mostra del Carnevale del Villaro

Visto il successo della mostra dedicata all’antica tradizione del Carnevale del Villaro di Acceglio, il Centro di Documentazione Valle Stura, grazie alle risorse erogate al Comune di Sambuco nell’ambito del Finanziamento ex art.1, co.5 lett. e) D.L. 19/2024 Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD, proroga l’esposizione anche per il mese di maggio.

Sarà quindi ancora visitabile la mostra Las barbòiras del Vilar – Personaggi, storia e tradizioni dell’antico Carnevale del Villaro di Acceglio, realizzata da Espaci Occitan e dedicata a questa festa d’inverno con le tavole preparatorie e alcune delle opere create nel 2016 dagli artisti Piero e Sara Benedetto su supporti di recupero come vecchie porte e finestre. Ignorando volutamente i canoni classici della pittura, e ispirandosi all’esempio più noto degli ex voto dallo stile naïf, vagamente influenzati dall’immaginario iconografico della favola di Pinocchio, gli artisti ridanno vita alle barbòiras, maschere barbute in lingua occitana, ovvero i principali personaggi che componevano la grande Compagnia del Carnevale accegliese: Sapeurs, Pulcinella, Arlecchini, Carnevale, Orso, Cacciatore, Dottore, Cantiniere, Diavolo, Sposi, Ebreo Errante, Giudice, Becchino e Quaresima.

Saranno visibili anche registrazioni filmate realizzate dall’antropologo Piercarlo Grimaldi in occasione dell’ultima edizione della festa, svoltasi nel 1991. Le aperture del Centro sono previste sabato 17 e domenica 18 maggio dalle ore 14 alle 18.

Tutte le visite sono a ingresso libero e gratuito.

Il calendario di aperture e iniziative è consultabile anche sulla pagina Fb @CentrodiDocumentazioneValleStura.