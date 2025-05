Confartigianato Cuneo organizza il Laboratorio del Cioccolato

Confartigianato Cuneo, con il sostegno di Fondazione Banca d’Alba, ha organizzato la mostra “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro” presso Palazzo Banca d’Alba (via Cavour, 4 – Alba).

L’evento, realizzato in occasione dell’80° anniversario della costituzione di Confartigianato Imprese Cuneo, si propone di valorizzare l’artigianato cuneese, mettendone in risalto eccellenze e ricchezze.

Un percorso multimediale, sensoriale e immersivo – attraverso immagini, video, esperienze con visori 3D e laboratori – racconterà l’indissolubile legame tra l’artigianalità e il territorio della Granda, sviluppato lungo diversi percorsi tematici: dalla pietra al legno, dal metallo alla ceramica, dal vetro alla moda, dal food all’innovazione tecnologica.

In questo ambito, Confartigianato Cuneo in collaborazione con l’Associazione “Amici del Cioccolato” organizza il fantastico Laboratorio del Cioccolato, dedicato ad adulti, ragazzi e bambini, per scoprire e conoscere da vicino il “vero cioccolato artigianale”, direttamente dai maestri pasticceri e cioccolatieri della provincia.

L’Associazione, nata in provincia di Cuneo nel 1995, si propone, fin dalle sue origini, di promuovere la cultura del cioccolato "puro", ottenuto dal burro di cacao al 100%, partecipando a eventi e rassegne.

Il laboratorio si svolgerà domenica 18 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Per partecipare all’attività (gratuita, fino a esaurimento posti a disposizione)

La mostra sarà visitabile tutti i sabati e le domeniche di maggio, nonché lunedì 2 giugno, con i seguenti orari: Mattino: 10.00 – 13.00 / Pomeriggio: 15.00 – 19.00.