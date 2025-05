Aspettando La Vuelta: Alba si mobilita con un ricco programma di eventi

In attesa, domenica 24 agosto, della 2° tappa con partenza da Alba e arrivo a Limone Piemonte della corsa ciclistica La Vuelta a España, l’Amministrazione comunale ha diversi appuntamenti in programma.

Per rendere omaggio a questa importante competizione internazionale, una delle tre principali corse a tappe di ciclismo su strada maschile, oltre al Tour de France ed al Giro d'Italia, è stato organizzato il calendario di eventi “Aspettando La Vuelta”.

Si comincia domenica 25 maggio alle ore 14,30 con una pedalata dedicata alle famiglie ed ai bambini, percorrendo “in anteprima” lo stesso percorso cittadino che faranno i corridori della gara, da piazza Medford fino a Piana Biglini, dove ci sarà il “Km zero”, si proseguirà poi verso frazione Scaparoni, per una merenda alla “panchina gigante”, animazione col Collettivo Scirò e un tracciato ciclistico tutto da scoprire.

Venerdì 30 maggio alle ore 18,30 tutti i cittadini del territorio sono invitati a partecipare a Yo Soy La Vuelta un evento unico, una coreografia umana di massa, consistente nella formazione/rappresentazione del logo della corsa tramite oltre mille “pixel umani” nello stadio di San Cassiano, filmata da terra e dall’alto con un drone, per la successiva produzione di un video da condividere. Ogni "pixel umano" solleverà, all’unisono, un cartone fornito dagli organizzatori, stampato con grafica ad hoc (bianco o rosso) che servirà a raffigurare il logo; la grafica permetterà di ritagliare una parte di cartone e conservarlo/incorniciarlo come ricordo. La performance unirà arte, tecnologia e sport, trasformando i partecipanti in elementi attivi di un'opera visiva. il materiale video verrà successivamente elaborato in timelapse per poi essere condiviso sui social e trasmesso agli organizzatori de La Vuelta. L’evento è gratuito e possibile dai 14 anni in su. Per info e prenotazioni: 392 82 49 660

Mercoledì 4 giugno alle ore 21,00 serata ufficiale di presentazione della partenza della 2° tappa de La Vuelta nella sala storica del Teatro Sociale, dove interverranno Fabio Aru, campione di ciclismo, vincitore nel 2015 de La Vuelta a España, Beppe Conti, giornalista sportivo e scrittore, e Franco Bocca, giornalista sportivo e scrittore.

Sono, inoltre in programma:

- “disegno scuole” a tema, con gli alunni delle scuole elementari e medie: ogni alunno che realizzerà il disegno verrà premiato con una maglietta rossa e i disegni verranno esposti al Palazzo Mostre e Congressi.

- la serata finale di Estate Ragazzi con le magliette rosse La Vuelta con tutti i centri estivi cittadini

- il concorso “vetrine commercianti della Città di Alba”

Da domenica 17 a domenica 24 agosto, giorno della partenza, mostra bici storiche di proprietà di Costanzo Torto e mostra disegni nel Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford, da dove partirà la 2° Tappa Alba-Limone Piemonte.