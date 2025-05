A Dronero il documentario sull'alpinista e scrittore Mauro Corona

Dronero, 12 maggio - O.P.S. – Officina Per la Scena, in collaborazione con il CAI – Club Alpino Italiano, è lieta di presentare un evento speciale dedicato agli amanti della montagna, dell'arte e del pensiero critico. Sabato 17 maggio alle ore 21, presso il cineteatro Iris di Dronero, sarà proiettato il documentario "Mauro Corona – La mia vita finché capita", un ritratto intimo e sincero dell’alpinista, scrittore e scultore friulano che da sempre incarna lo spirito libero e selvaggio delle Dolomiti.

Attraverso immagini suggestive, testimonianze e riflessioni dello stesso Corona, il documentario racconta le tappe salienti di una vita straordinaria, segnata dalla passione per la montagna, dalla creatività e da un profondo legame con la natura e le sue radici.



[Lo scrittore Mauro Corona]

“Ho tolto la maschera perché non voglio più essere frainteso. Questa è la mia casa, la mia vita fatta di spigoli, inciampi, libri, legno, scalate. Entrate, se volete”, le parole del protagonista. “Mauro Corona rievoca la dolcezza della giovinezza, la violenza della famiglia, l’amore e la natura, delineando non soltanto se stesso ma un’intera visione del mondo”, si legge nella recensione di Sentieri Selvaggi.

Un’occasione imperdibile per incontrare, sul grande schermo, una delle voci più autentiche e controcorrente del panorama culturale italiano.