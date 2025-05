Quintessenza: a Savigliano un concentrato di bontà a km 0 con Agrimercato Campagna Amica Cuneo

L’associazione Agrimercato Campagna Amica Cuneo partecipa alla 26esima edizione di QuintEssenza, in programma domenica 18 maggio a Savigliano, per portare in città produzioni locali di alta qualità, nel segno della trasparenza e della sostenibilità della filiera agricola a Km zero.

In piazza Cavour, sotto i gazebo gialli, i produttori agricoli dell’associazione proporranno una vasta selezione di eccellenze genuine e tracciate, alcune delle quali certificate biologiche.

Ortofrutta fresca di stagione e trasformata, farine, biscotti, riso, golosità a base di nocciole, miele e altri prodotti dell’alveare, formaggi vaccini e ovicaprini, salumi, vino, fiori e piante: sarà un concentrato di biodiversità contadina fra produzioni a marchio e specialità locali da scoprire.

“A QuintEssenza portiamo uno spaccato importante di autentico Made in Cuneo per avvicinare i consumatori al nostro mondo e creare occasioni di incontro utili a generare un legame diretto e di fiducia con le realtà agricole, valorizzarne il lavoro e promuovere il consumo consapevole di cibi stagionali, di origine territoriale, selezionati con cura” commenta Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale Campagna Amica.

L’iniziativa di Agrimercato Campagna Amica Cuneo a QuintEssenza 2025, finalizzata a promuovere la filiera corta locale, è realizzata nell’ambito del progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027 - Intervento SRG07.1.