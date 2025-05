Piasco investe sul benessere scolastico: riqualificati mensa e doposcuola con pannelli fonoassorbenti

Grazie a una proficua collaborazione tra pubblico e privato, a Piasco i locali destinati al doposcuola e alla mensa della scuola secondaria di primo grado (Medie) sono stati oggetto di un intervento di riqualificazione acustica, attraverso la posa di pannelli fonoassorbenti capaci di attenuare le onde sonore, proteggendo così lo spazio interno e rendendolo decisamente più confortevole. Protagonisti di questo intervento, che oggi si sono ritrovati nei locali con gli studenti e le studentesse per spiegare loro quanto è stato realizzato, sono l'amministrazione comunale, l'amministrazione della Scuola Materna e la ditta Speme SRL di Piasco, che ha finanziato l’operazione.

"La qualità degli ambienti in cui bambine e bambini trascorrono molte ore e stanno insieme – afferma la sindaca Stefania Dalmasso - è importante per la loro crescita e per svolgere al meglio le lezioni. Come amministrazione stiamo dando grande attenzione alla cura degli ambienti scolastici e grazie alla collaborazione dei docenti e degli operatori interveniamo laddove emergono bisogni specifici. In un piccolo paese come il nostro è fondamentale fare squadra con tutti e grazie ad una proficua collaborazione ed al contributo del privato è stato possibile effettuare questo importante intervento. Abbiamo edifici – spiega la sindaca - che necessitano di continua e costante manutenzione, che purtroppo è mancata per molto tempo. C'è ancora tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta. Dopo aver riqualificato la palestra che da anni attendeva i lavori, aggiudicato i lavori per la nuova mensa, ci accingiamo a chiudere la progettazione per la ristrutturazione della sala polivalente".