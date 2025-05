Anima Femminile: dall'azienda di famiglia al bisogno di costruire qualcosa di nuovo. La storia di Valeria Panini, presidente AIDDA [VIDEO]

Serie a puntate, il cui format prevede l’incontro con donne che ricoprono ruoli apicali (titolari di aziende, manager, dirigenti). Ogni puntata ha come protagonista una donna che si racconta, rivelando la propria “anima femminile” e come questa caratterizza il suo lavoro e la sua vita. L'obiettivo è di giungere ad una serie di storie che, nel loro insieme e con tutte le specificità che emergono, contribuiscano a rendere la fotografia di una società, la nostra, in cui l'anima femminile sa caratterizzarsi e farsi riconoscere.

, dopo un passato nell'azienda di famiglia Panini Spa, dal 2009 gestisce la propria impresa, Fisio&Lab, un Centro Medico di Riabilitazione e Poliambulatorio che ha creato col marito. Da più di due anni è Presidente di AIDDA Piemonte e Valle d'Aosta, l'Associazione di Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda. Nella nuova puntata di Anima Femminile ha ripercorso la sua storia e le sue attività.

"L'imprenditoria è nel mio Dna - ha raccontato -. Ho sentito parlare fin da bambina di fatturato e clienti. Mio padre è seconda generazione di imprenditori, mio nonno ha fondato la Panini nel 1945 facendone la realtà più importante in Italia nella tecnologia sofisticata per le banche. Sono entrata in azienda appena laureata, dopo essere stata negli Stati Uniti. Era la metà degli anni '90".

Negli USA, Panini ha partecipato alla fondazione di una filiale, rimanendo nel consiglio di amministrazione fino al 2019. È lì che le prime esperienze da neo laureata e da giovane donna l'hanno formata. Poi, dopo tanti anni in un'azienda che era della famiglia da tre generazioni, ha sentito l'esigenza di creare qualcosa di personale. Dopo tanti anni di lavoro col padre, principale figura di riferimento per Valeria Panini, è con il marito che ha lanciato il centro medico e di riabilitazione Fisio&Lab, mettendo a sua disposizione l'esperienza imprenditoriale. Panini e il marito hanno entrambi un passato da atleti di alto livello nel pattinaggio short track: è in quel mondo che si sono conosciuti, condividendo anche l'esperienza nella Nazionale.

"Lui mi ha chiesto una mano a livello imprenditoriale quando si è reso conto di aver bisogno di una realtà più completa per la guarigione dei suoi pazienti - ha raccontato Panini -: di una struttura fatta in un certo modo, dotata di strumenti, piscina, campo pratica, un pool di medici. Facevamo il business plan a cena, coi nostri due bambini piccoli. Abbiamo strutturato questa realtà medica come una vera e proprio azienda".

Valeria Panini, con l'Associazione AIDDA, vuole essere d'esempio per le giovani donne imprenditrici, per colmare un gap di genere ancora esistente. "Oggi - ha spiegato - abbiamo sicuramente fatto tantissimo come donne nei ruoli di responsabilità, tuttavia ci troviamo ancora con un gap di genere importante e a combattere contro un nemico a volte più subdolo e meno riconoscibile: stereotipi e tetti di cristallo. Credo che un'associazione al femminile come AIDDA sia ancora necessaria. Per me è urgente cercare di ispirare altre vite con il mio esempio e ciò che posso dare. Ispirare le giovani imprenditrici a crederci e avere fiducia in se stesse: questo facciamo".

Puoi scoprire la storia di Valeria Panini e delle altre Anime Femminili sul canale DixTV.