Consorzio SEA, un altro anno di successo per le attività educative nelle scuole

Si è concluso con successo un altro anno di attività di educazione ambientale promosse dal Consorzio SEA nelle scuole del territorio. Per il sesto anno consecutivo, il Consorzio ha organizzato momenti di formazione e sensibilizzazione dedicati al tema della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sulle strategie per ridurre la produzione di rifiuti nella vita quotidiana.

L’iniziativa, completamente gratuita, rientra nella campagna di comunicazione del Consorzio SEA ed è stata realizzata grazie al supporto di esperti in tematiche ambientali, coinvolgendo oltre 130 classi di scuole di ogni ordine e grado. Durante l’anno scolastico, sono stati affrontati argomenti come l’economia circolare, la riduzione dei rifiuti e il contrasto al littering.

Uno dei momenti centrali delle attività è stato il concorso "Plogging School Challenge", rivolto agli studenti di tutte le scuole del territorio. La competizione, che ha visto la partecipazione di 24 classi, ha premiato le azioni di pulizia realizzate in diversi Comuni della provincia di Cuneo. Nella categoria scuole dell’infanzia, la sezione rossa della scuola "Gullino" ha conquistato il primo premio di 200 euro in buoni acquisto per materiale scolastico o attività didattiche, mentre per le scuole primarie il riconoscimento è andato alla classe 1A di Revello. Nella categoria scuole secondarie di primo grado, si è distinta la classe 1L della scuola Rosa Bianca di Saluzzo, mentre per le scuole superiori il primo posto è stato assegnato alla 2A dell’IIS Umberto I di Verzuolo.

Le classifiche complete e i risultati del concorso sono disponibili al link: https://shorturl.at/vazr6

Oltre alle attività rivolte agli studenti, il Consorzio SEA ha dedicato particolare attenzione anche alla formazione degli insegnanti, coinvolgendo più di 30 docenti in un corso specifico sulle tematiche ambientali e sulla corretta gestione e riduzione dei rifiuti.

Infine, il Consorzio ha promosso incontri nelle scuole superiori per sensibilizzare gli studenti sull’importanza della raccolta differenziata, incentivando azioni concrete come l’installazione di nuovi contenitori per la raccolta e la diffusione di materiale informativo.

Il Presidente del Consorzio SEA, Fulvio Rubiolo, ha espresso soddisfazione per il successo delle attività svolte: "Siamo orgogliosi di poter contribuire, anche quest’anno, alla crescita della cultura ambientale nelle scuole del nostro territorio, sensibilizzando le nuove generazioni sull’importanza di adottare comportamenti sostenibili e responsabili."