Il Liceo "De Amicis" di Cuneo conquista il 2° posto al campionato nazionale juniores di dibattito in lingua inglese

Una formazione di studenti del Liceo “E. De Amicis”, composta da Pietro Colombano, Sofia Cometto, Giulia Della Negra, Alissa Massucco e Ghita Mekkaoui, si è classificata seconda alla finale del Campionato Nazionale Juniores, organizzato dalla Società Nazionale Debate Italia, tenutosi in presenza a Misano Adriatico. Inoltre, Ghita Mekkaoui è stata premiata tra le prime 10 "debater" a livello nazionale, ricevendo un importante riconoscimento personale per le sue abilità argomentative.

Gli studenti, preparati dalle professoresse Silvia Cinquini e Cinzia Valfrè, insieme a due studenti universitari, ex debater, Mariano Laguzzi e Zhoe Oberto, hanno raggiunto questo ambito traguardo dopo aver affrontato dieci dibattiti in totale sfidando numerose scuole italiane.

Nel frattempo, quattro studenti del “De Amicis” si sono distinti nel Campionato Nazionale di Debate, sempre in lingua inglese: Vittoria Giraudo, Ksena Mbjeshova, Alissa Massucco e Ghita Mekkaoui (queste ultime coinvolte in entrambe le competizioni) si sono posizionati al 18° posto su 114 squadre, classificandosi come terza squadra piemontese.





“I ragazzi si sono confrontati su temi legati alla società, all’ economia, all’ambiente e alla geopolitica – dicono le docenti Cinquini e Valfrè -, dimostrando la loro capacità di pensare in modo critico, argomentare con rigore e comunicare in una lingua straniera con sicurezza ed efficacia. Alla loro dedizione e passione vanno i complimenti di tutta la scuola assunta alla ribalta nazionale. Un ringraziamento particolare alla Fondazione del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De’ Baldi – Verde Blu – Onlus che ha contribuito a finanziare l’ultima fase del campionato Juniores”.