Danilo Di Gangi e il Nepal: un incontro tra cultura, natura e avventura

Martedì 3 giugno presso l’aula magna dell’ITIS DELPOZZO si terrà il terzo incontro serale del ciclo “ARS SCRIBENDI”.

Sarà la volta del docente di scienze motorie, professor Danilo Di Gangi, viaggiatore con curriculum di grande interesse che, con prosa piacevolissima e autentica, ama legare i suoi viaggi in giro per il mondo a una produzione letteraria mai banale, che ormai da un ventennio accompagna le sue tante "visite" nelle più disparate aree geografiche, con un occhio sempre attento all'umanità con la quale è venuto via via a contatto e con la Natura, “fonte d’inesauribili insegnamenti”.

Profondo conoscitore dell’Oriente, dopo aver vissuto l'Asia in molte delle sue infinite accezioni geografiche - e delle sue contraddizioni - Di Gangi ci accompagna con il volume "Nepal. Fra terra e cielo", per i tipi de Il Ciliegio edizioni, in una terra incastonata tra le vette più alte del mondo.

Più piani di narrazione si sovrappongono e si interfacciano grazie alla scrittura pulita e diretta dell'autore, accompagnando il lettore attraverso tre vallate permeate da storie e leggende, usi e tradizioni antiche, montagne possenti e deità onnipresenti.

Un saggio storico, un diario di viaggio, un racconto d’avventura, un percorso spirituale: “Nepal. Fra terra e cielo” è tutto questo: una fusione di memoria dei luoghi, di cultura ancestrale, di esaltazione della bellezza della Natura, di riflessioni personali, d’insegnamenti “altri” e di richiamo al trascendente.

Al termine della presentazione seguirà una videoproiezione di immagini illustrative ed esplicative che accentuano le profonde suggestioni della narrazione, coinvolgendo il pubblico con lo stimolo contemporaneo di più sensi.

Durante la serata sarà possibile acquistare copie dei libri dell’autore e farli autografare.

Appuntamento al 3 giugno, ore 20:30, in corso De Gasperi 30.