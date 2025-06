Borse di studio per 21 studenti del liceo di Limone Piemonte [FOTO]

Il Comune di Limone Piemonte ha premiato con borse di studio 21 studenti del liceo scienze umane economico sociale “De Amicis”, per meriti sportivi ma anche per l’ottima pagella, con le borse di studio, consegnate mercoledì 4 giugno dalla vicesindaca Antonella Mariotti, insieme al dirigente scolastico Carlo Garavagno, all’assessora Michela Galvagno di Borgo San Dalmazzo.

La vicesindaca Antonella Mariotti ha ricordato, come beneaugurio per i futuri traguardi, sportivi ma anche di vita per chi non pratica sport ad alto livello, che qualche anno fa consegnò la borsa di studio alla campionessa del mondo Marta Bassino.

“Il nostro liceo, ancor più in questa splendida realtà di Limone per cui ringraziamo il comune tutto con il sindaco, giunta e consiglio – ha detto il dirigente scolastico Carlo Garavagno, intervenuto alla cerimonia con la vicepreside Paola Tesio e la direttrice amministrativa dott.ssa Maria Laura Corrente -, vuole premiare le sue eccellenze, cercando di non lasciare indietro nessuno, per una scuola di tutti e di ciascuno. Quest’anno abbiamo attivato lo sportello di ascolto psicologico e potenziato mentor e coaching. Ringraziamo il comandante della stazione carabinieri maresciallo Luca Gilardenghi, intervenuto anche oggi, per la collaborazione al progetto di educazione civica sulla cultura della legalità. Siamo contenti per l’aumento delle iscrizioni. Registriamo tante notizie positive, anche sul fronte della mobilità, con la prossima apertura del Tenda e l’interesse di un nuovo operatore ferroviario che risolveranno i problemi di isolamento. È il momento giusto per crederci e ripartire, la valle ha bisogno del suo liceo, la scuola del suo territorio di riferimento. Molti studenti, sportivi ma non solo in quanto giuridicamente si tratta di un liceo scienze umane opzione economico sociale che non ha le classi affollate del capoluogo, arrivano da un ampio bacino, sino a Cavallermaggiore. Tutti gli studenti ricevono un contributo dal comune di Limone per l’abbonamento del treno. Qui trovano un ambiente a misura di studente in un’ottica dell’individualizzazione della relazione di insegnamento apprendimento, con i medesimi docenti che ci sono a Cuneo”. Il liceo ha offerto un piccolo buffet, sono intervenuti anche alcuni genitori.

Le borse di studio sono state consegnate a:

Sara Dotta (Cuneo), Elisa Bramardo (Villar San Costanzo), Arianna Aime (Entracque), Matilde Enrici (Limone), Gabriele e Benedetta Casale Alloa (Cavallermaggiore), Sofia Dalmasso (Limone), Ludovica Todone (Limone), Matteo e Beatrice Garbasso (Limone), Carlotta Servetto (Boves), Igor Ceccardi (Bernezzo), Gaia Menardi (Limone), Sveva Marro (Robilante), Giacomo Re (Limone), Gabriele Battaglino (Bra), Gloria Guzzo (Fossano), Giorgia Careddu (Cuneo), Lucretia Petre (Robilante), Lorenzo Canavese (Chiusa Pesio).

Borsa di studio e menzione speciale ha ricevuto la campionessa di motociclismo Arianna Barale di Borgo San Dalmazzo, sul podio del campionato europeo di velocità dopo la storica vittoria a Misano Adriatico, in partenza per il prossimo circuito in Ungheria.