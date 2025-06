Confartigianato Imprese Cuneo celebra 80 anni di storia e futuro al Monastero della Stella

Giovedì 12 giugno 2025, alle ore 19.30, Confartigianato Imprese Cuneo festeggerà un traguardo straordinario: gli 80 anni dalla sua fondazione. Un compleanno importante, che sarà celebrato con un evento di grande rilievo nella suggestiva cornice del Monastero della Stella di Saluzzo, luogo carico di storia e simbolo perfetto per raccontare il lungo e appassionante cammino dell’associazione.

Fondata nel 1945, subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, Confartigianato Imprese Cuneo ha rappresentato fin dagli esordi un punto di riferimento per gli artigiani e le piccole imprese del territorio, accompagnandoli nei processi di crescita, innovazione e rappresentanza. Oggi, a distanza di otto decenni, l'associazione non solo continua a svolgere un ruolo centrale nel tessuto economico locale, ma guarda al futuro con una visione strategica che integra tradizione e cambiamento, radicamento territoriale e apertura alle sfide globali.

L’incontro celebrativo vedrà la partecipazione delle massime autorità locali e una folta rappresentanza di sindaci provenienti da tutta la Granda. Attesi anche giornalisti e rappresentanti del mondo economico e sociale, a testimonianza della centralità che Confartigianato ha assunto in questi anni.

La serata sarà introdotta da Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo e, a seguire, Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo e CCIAA di Cuneo, ripercorrerà, dialogando con Massimo Mathis responsabile della redazione di Cuneo de La Stampa, le tappe più significative di questa lunga storia associativa, evidenziando come il lavoro artigiano abbia saputo evolversi mantenendo saldi i valori della qualità, del saper fare e della responsabilità sociale. Verranno ricordate le grandi battaglie sindacali, le iniziative di formazione, i servizi messi a disposizione delle imprese e le tante storie di successo che hanno segnato questi 80 anni.

Il programma dell’evento prevede anche un excursus su artigianato e cultura, con la partecipazione del noto editore Nino Aragno. Sarà un’occasione per valorizzare non solo il passato, ma anche per lanciare uno sguardo sulle prospettive future del mondo artigiano: digitalizzazione, sostenibilità, valorizzazione del capitale umano e ricambio generazionale saranno alcuni dei temi al centro delle riflessioni.

L’evento si concluderà con un momento conviviale, durante il quale i partecipanti potranno incontrarsi, condividere ricordi e costruire nuove relazioni. Un brindisi collettivo suggellerà questa importante ricorrenza, simbolo non solo di un traguardo raggiunto, ma anche di una nuova partenza.

«Confartigianato Imprese Cuneo, con i suoi 80 anni, - dichiara il presidente Crosetto - si conferma non solo custode della tradizione artigiana, ma protagonista attivo della trasformazione economica e sociale della provincia, pronta ad affrontare il futuro con lo stesso spirito di servizio e passione che ha contraddistinto il suo passato».