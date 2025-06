Raccontare e comunicare il cambiamento climatico: a Cuneo ieri il corso per giornalisti

Comunicare il cambiamento climatico: fonti affidabili e stili di narrazione.

E' stato questo il tema del corso di formazione per giornalisti svoltosi ieri pomeriggio nello Spazio incontri della Fondazione CRC.

Sviluppato nell’ambito di CliCAlp, un microprogetto finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Alcotra, co-finanziato dall’Unione Europea, che vede coinvolti i territori della Provincia di Cuneo e i dipartimenti frontalieri delle Alte Alpi e delle Alpi dell'Alta Provenza, mira a migliorare le diffusione dei temi correlati ai cambiamenti climatici e chiaramente coinvolge i giornalisti.

Che scrivono sempre più spesso di clima, perché il clima e gli eventi estremi sono diventati parte importante del lavoro.

Quanta pioggia è scesa in un dato tempo, il record delle precipitazioni, la conta dei danni, gli angeli del fango… Il clima è una notizia che appassiona, inutile negarlo…

Grandine, pioggia torrenziale, allagamenti, corsi d’acqua che esondano… fanno centinaia e centinaia di visualizzazioni, perché è una cosa che riguarda tutti. Che prima o dopo tocca tutti…

Con i relativi costi.

Di grande spessore i relatori.

Giuseppe Beppe Gamba, membro di Kyoto Club, ha inquadrato in modo scientifico il cambiamento climatico e dato qualche indicazione su dove trovare fonti affidabili, come leggere i dati e come gestire la disinformazione e il green washing.

Poi, Simona Barberino, ArpaPiemonte, davvero una fonte inesauribile di informazioni, dati e strumenti di interpretazione dei fenomeni climatici.

Il terzo intervento, quello di Tommaso Orusa, focalizzato proprio sulla comunicazione. laureato in Scienze forestali, ha raccontato il progetto Lessico e nuvole, di cui è autore e curatore. Le parole del cambiamento climatico.

Ultimo intervento quello di Aica, che ha organizzato questo incontro proprio nell’ambito del progetto ClicAlp.

Il 3 luglio il corso si svolgerà a Mondovì.