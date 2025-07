Scuola, inclusione e innovazione dai Caraibi: in Martinica insieme all’Istituto Superiore Grandis di Cuneo

L’Istituto Grandis di Cuneo, da sempre sensibile ai temi dell’interculturalità e dell’educazione inclusiva, invita studenti, docenti e curiosi di ogni età a partecipare all’evento “Insegnare in Martinica: diversità, inclusione e innovazione nel territorio francese dei Caraibi”, tenuto dalla sig.ra Muriel Descas Ravoteur (Docente, Formatrice e Referente per l'Inclusione presso il Lycée Nord Caraïbe - Bellefontaine - Martinique)

L’incontro (gratuito), organizzato sotto forma di workshop in lingua inglese e francese, si terrà MARTEDI’ 8 LUGLIO 2025, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso il Rondò dei Talenti (Via Luigi Gallo, 1- CUNEO), e rappresenta un’occasione unica per immergersi nella realtà educativa di un contesto scolastico affascinante e ricco di sfide: la Martinica.

Attraverso esempi pratici, strumenti digitali accessibili e attività interattive, i partecipanti avranno modo di conoscere le strategie pedagogiche adottate nell’isola caraibica, la complessità della sua popolazione scolastica e le modalità con cui gli insegnanti affrontano temi legati alla diversità culturale, all’inclusione e all’innovazione didattica.

L’obiettivo? Offrire spunti concreti per arricchire le pratiche educative anche nelle scuole europee, promuovendo una cultura dell’accoglienza e della partecipazione attiva.

E’ previsto inoltre un piccolo assaggio (offerto dalla docente) di prodotti tipici della Martinica

Non è necessario essere insegnanti per partecipare: basta essere curiosi, aperti al mondo e pronti a lasciarsi ispirare.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione tramite questo link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=byJOXu1ykEGnTXI71-NDQpHMaORt2_JPkstaeoQyPBpUNEE5RUZZWEU4SVJZQzExRVlXUjNPNk80NS4u&route=shorturl

Un appuntamento da non perdere per chi crede che l’educazione sia il primo passo verso un mondo più aperto, giusto e consapevole.

L’EVENTO è realizzato grazie al bando “SPAZI LIBERI” della Fondazione CRC e rientra nel progetto di Accreditamento Erasmus dell’Istituto Superiore “S. Grandis” di Cuneo, n. 2022-1-IT02-KA120-SCH-000108790