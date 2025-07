Marco Risso eletto presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Borgo San Dalmazzo [FOTO E VIDEO]

Sta proseguendo il percorso di elezioni dei dirigenti che quest’anno vedrà impegnato il Sistema Confartigianato Cuneo e che porterà, il prossimo 30 novembre, al Congresso territoriale nell’ambito del quale verrà nominata la nuova presidenza provinciale.

Lo scorso 9 luglio, nell’Assemblea degli Associati della Zona di Borgo San Dalmazzo, è stata eletto presidente zonale Marco Risso, titolare della “Autocarrozzeria Risso Giorgio e Marco” di Borgo San Dalmazzo.

Risso succede alla past-president Katia Manassero, titolare di un’impresa di pulizie a Borgo San Dalmazzo, in passato già presidente provinciale del Movimento Donne Impresa, che lo affiancherà quale vicepresidente zonale.

Eletto vicepresidente vicario Giuseppe Barale, contitolare della “Falegnameria Barale” di Valdieri.



GUARDA LE INTERVISTE NEL VIDEO:







«Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami – commenta Marco Risso – e mi impegno ad affrontare con entusiasmo e dedizione questo ruolo, importante collettore tra le esigenze e le problematiche delle imprese del territorio. Mi auguro che con la nuova squadra del Consiglio direttivo zonale che si è costituita si riusciranno a sviluppare progetti e iniziative in favore del comparto artigiano locale».

«Con le Assemblee che si stanno svolgendo nelle varie Zone – spiega Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – prosegue un importante processo di democrazia, che esprime al meglio la trasparenza del nostro Sistema e dà valore alla partecipazione e all’impegno dei tanti imprenditori che mettono a disposizione della nostra Associazione competenze, passione e orgoglio di rappresentare l’artigianato e le PMI cuneesi».

Nella stessa occasione sono stati anche eletti e nominati i rappresentanti zonali di Categoria e i delegati zonali dei “Gruppi di opinione”, che andranno quindi a costituire il nuovo Consiglio zonale.

Questi i rappresentanti e vicerappresentanti di categoria: Walter Aime (Rapp. Caseari); Giuseppe Barale (Rapp. Falegnamerie); Laura Beltrando (Rapp. Estetisti); Giovanni Bernardi (Rapp. Trasporto Persone – Autobus Operator); Livio Bodino (Rapp. Meccanica e Subfornitura); Alberto Canavese (Rapp. Birrifici); Danilo Casagrande (Rapp. Meccatronica); Alessandra Di Trapani (Rapp. Acconciatori); Gianluca Dotta (Rapp. Termoidraulici); Alberto Fantino (Rapp. Edili); Omar Garino (Rapp. Riquadratori); Christian Ghirardi (Rapp. Carpentieri); Luca Goletto (Rapp. Abbattimento Piante); Emiliano Inaudi (Rapp. Alimentari Vari); Carola Barale (Vice Rapp. Alimentari Vari); Alessandro Isoardo (Rapp. Elettricisti); Katia Manassero (Rapp. Imprese di Pulizia); Paolo Martini (Rapp. Carpenteria Meccanica); Luca Mondino (Rapp. Decoratori); Flavio Pepino (Rapp. Escavazione Pietre e Marmi); Marco Risso (Rapp. Carrozzieri).

Per il Movimento Donne Impresa elette Carola Barale (Delegata) e Alessandra Di Trapani (Vicedelegata).

Per il Movimento Giovani Imprenditori, eletto Omar Garino come delegato e Alberto Silvetti come vicedelegato.