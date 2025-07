“BioBlitz 2025”: a Dronero una giornata di scoperta

Grandi e piccini insieme, tra l’entusiasmo, la curiosità e la voglia di conoscere. Sabato 5 luglio a Dronero “BioBlitz 2025” è stato davvero un successo: una giornata bellissima nella natura, intensa e affascinante, fatta di osservazione, scoperta, condivisione.



Accompagnati da esperti alla scoperta della biodiversità locale, i partecipanti hanno potuto esplorarne la ricchezza. Uno degli strumenti principali è stata l’app iNaturalist.



“Per avvicinarsi al mondo della Citizen Science è importante essere ben attrezzati - spiegano dal Centro Studi Cultura e Territorio APS - Si possono usare libri e manuali specifici per ogni ambito, ma, soprattutto quando si è alle prime armi, è difficile trovare una risposta rapida tra una mole di informazioni. In questi casi, strumenti digitali come iNaturalist possono rappresentare un valido supporto. L’app consente di documentare le specie viventi incontrate (animali, piante, funghi, insetti) e, grazie al contributo della community e all’uso dell’intelligenza artificiale, aiuta nell’identificazione e nella condivisione delle osservazioni.”



Sono le bellissime fotografie di Loris Astesano a raccontare più di tutto le emozioni della giornata vissuta, un’occasione per fermarsi, aprire gli occhi, ascoltare e riconnettersi con l’ambiente. E la natura, per chi sa guardare ed ascoltare, ha tanto da insegnare.