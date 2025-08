Balocco, partner di lungo corso del calcio: Fossano, Juventus e ora anche l’Inter

Dal calcio dilettantistico alla Serie A. Dal costante sostegno alla squadra cittadina, tramite sponsorizzazioni e iniziative, alla rodata collaborazione con la Juventus (dal 2010) e ora a quella appena inaugurata con una delle sue dirette concorrenti, l’Inter.

L’FC Internazionale Milano ha infatti annunciato nei giorni scorsi l’avvio di una nuova prestigiosa partnership con Balocco Spa, azienda dolciaria fondata a Fossano nel 1927 e marchio di riferimento nei mercati dei biscotti da prima colazione e dei prodotti da ricorrenza. L’azienda fossanese sarà Official Partner del Club per le prossime tre stagioni. La partnership prevede la produzione di prodotti in licenza, una serie di attività e promozioni congiunte sui canali digitali del Club e dell’azienda, oltre alla presenza del brand Balocco sui Led a bordocampo in occasione delle partite casalinghe dell’Inter di Serie A e Coppa Italia a San Siro.

La collaborazione avrà visibilità in Italia e in mercati esteri, per evidenziare una dimensione internazionale.

"La partnership con Inter, nasce dalla condivisione di valori comuni come la passione per lo sport e lo spirito di squadra, in cui ci riconosciamo. Crediamo fermamente che lo sport sia un linguaggio universale capace di unire e creare connessioni", ha dichiarato Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato di Balocco.

Ma la storia delle partnership di Balocco con il mondo del calcio ha radici lontane. Basti pensare infatti alla partnership che esiste già tra Balocco e Juventus dal 2010 e rinnovandolo più volte fino ad oggi. Balocco storicamente è stato sponsor di maglia (jersey sponsor) per la Juventus, comparendo sulla maglia in trasferta della prima squadra e su quella del settore giovanile. L'azienda dolciaria ha visto nella Juventus un partner importante per la promozione del "sistema Italia" e per la sua crescita sia nel mercato nazionale che internazionale.

Ha visto anche beneficiare di diritti di visibilità a bordo campo e durante le interviste.

Recenti anche le iniziative, proprio in collaborazione fra Juventus e Balocco di "Junior e Young Reporter", incontri speciali nei quali gli Junior Member della Juventus, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e tra gli 11 e i 13 anni, nel ruolo di aspiranti giornalisti, hanno intervistato i loro beniamini. Durante queste occasioni i piccoli tifosi hanno visto da vicino campioni come Andrea Cambiaso, Gleison Bremer e Dusan Vlahovic.

[Glaison Bremer, difensore della Juventus]

Da sempre infine, la Balocco sostiene la squadra del Fossano Calcio, quest’anno in Eccellenza, ma in passato anche protagonista di molti campionati di Serie D. La stessa società ha accolto in più annate varie manifestazioni con il settore giovanile, ospitando allo stadio locale Pochissimo campioni della Juventus del passato come Bonucci, Pogba, Perin o Chiellini.

[Bonucci e Perin al "Pochissimo" di Fossano]