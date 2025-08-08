Auto contro un albero a Bagnolo Piemonte: ragazzo intrappolato nell’abitacolo

Grave incidente nella tarda serata di ieri, giovedì 7 agosto, a Bagnolo Piemonte, sulla strada tra Montoso e Rukas. Intorno alle 22.30 un’auto con a bordo due ragazzi è uscita autonomamente di strada, terminando la sua corsa in una scarpata contro un albero.

Uno dei due giovani è riuscito a uscire dall’abitacolo e a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118 e i Vigili del Fuoco, con squadre provenienti da Saluzzo e Barge.

I soccorritori hanno lavorato a lungo per liberare l’altro ragazzo, rimasto incastrato nell’auto. La sua mano era rimasta gravemente ferita, schiacciata tra le lamiere e il tronco dell’albero. Dopo essere stato estricato, il giovane è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno all’1.30 della notte.