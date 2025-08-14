 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 14 agosto 2025, 14:12

Trekking al Rifugio Malinvern: terza uscita del gruppo Auser Cuneo

Mercoledì 3 settembre escursione nel Vallone di Rio Freddo con possibilità di raggiungere il lago, iscrizioni aperte per i soci Auser

Fotografia dalla seconda uscita di Auser Trekking Cuneo

Fotografia dalla seconda uscita di Auser Trekking Cuneo

Dopo le prime due gite in montagna il gruppo Trekking di Auser Cuneo e vallate organizza la terza uscita. Mercoledì 3 settembre, con partenza dal Parco Parri (di fronte al Chiosco Parri in Via Bodina a Cuneo) alle ore 8, si farà una gita nel Vallone di Rio Freddo al Rifugio Malinvern (dislivello 300mt, possibilità di mangiare al Rifugio) e, per chi vuole , al Lago Malinvern (dislivello 600mt).

Informazioni sul Rifugio Malinvern, per chi volesse prenotare il pranzo o contattarli per altre gite: Telefono (dal 15/06 al 15/09): 0171 1936018 (disponibile anche su WhatsApp) Cellulare (attivo tutto l’anno): 348 1119086 (nel periodo estivo solo su WhatsApp).

La gita è per gli iscritti all’Auser (la tessera Auser dà diritto all’assicurazione Unipol in caso di infortuni). Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla sede Auser di Cuneo, in Via Negrelli 7/b, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 (tel. 0171.601092). Le referenti sono Patrizia e Ornella.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium