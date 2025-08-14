Trekking al Rifugio Malinvern: terza uscita del gruppo Auser Cuneo

Dopo le prime due gite in montagna il gruppo Trekking di Auser Cuneo e vallate organizza la terza uscita. Mercoledì 3 settembre, con partenza dal Parco Parri (di fronte al Chiosco Parri in Via Bodina a Cuneo) alle ore 8, si farà una gita nel Vallone di Rio Freddo al Rifugio Malinvern (dislivello 300mt, possibilità di mangiare al Rifugio) e, per chi vuole , al Lago Malinvern (dislivello 600mt).

Informazioni sul Rifugio Malinvern, per chi volesse prenotare il pranzo o contattarli per altre gite: Telefono (dal 15/06 al 15/09): 0171 1936018 (disponibile anche su WhatsApp) Cellulare (attivo tutto l’anno): 348 1119086 (nel periodo estivo solo su WhatsApp).

La gita è per gli iscritti all’Auser (la tessera Auser dà diritto all’assicurazione Unipol in caso di infortuni). Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla sede Auser di Cuneo, in Via Negrelli 7/b, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 (tel. 0171.601092). Le referenti sono Patrizia e Ornella.