Buona lettura dal Caffè letterario di Bra con “Il matrimonio di mia sorella” di Cinzia Pennati

Pensate ancora che quello femminile sia il sesso debole? Allora dovete leggere “Il matrimonio di mia sorella” di Cinzia Pennati (Giunti). Cambierete opinione. Meglio tardi che mai, ma vi ricrederete.

Io ho trovato tantissimi pezzi di me e della mia vita in questo romanzo e penso proprio che chiunque lo leggerà, avrà la stessa sensazione, mentre scorreranno le vicende della protagonista.

Bellissima e sognatrice, da sempre Celeste è la prediletta della famiglia, adorata dagli amici e dai numerosi corteggiatori. E finalmente è arrivato il giorno che tutti aspettavano: le nozze con Roberto, l’uomo ideale, solido e affidabile. Un matrimonio in grande stile, con un abito da favola e la chiesa traboccante di fiori.

Ben diverso dalla rapida cerimonia con cui si è sposata la sorella maggiore Agnese: quasi un marchio d’infamia che la madre non le ha mai perdonato. D’altronde, Agnese è la figlia concreta e misurata, quella su cui si può sempre contare, che non riserva sorprese. Ma adesso, a quasi quarant’anni, con due bambine, un lavoro estenuante e un marito con cui forse la magia non c’è mai stata, Agnese vacilla: è veramente questa la vita che desiderava? E se è così, perché prova uno strano brivido ogni volta che riceve un messaggio da Andrea, quel nuovo collega così comprensivo?

Ma quando persino Celeste, tanto sicura e perfetta, viene messa in crisi da un ritorno inaspettato, Agnese non può che chiamare a raccolta le donne di famiglia, tutte radunate davanti a un bicchiere di sherry: la madre Ines, in eterno conflitto con la nonna; la cugina Fiamma, con un segreto nel cuore; e soprattutto l’eccentrica zia Rosa, che non si è mai sposata, ma ha molto da rivelare sulla forza della passione…

Nell’arco di un solo giorno speciale, tra ricordi, confessioni, tradimenti e riconciliazioni, Agnese vedrà cadere ogni certezza e ogni maschera: ma è davvero troppo tardi per essere leali con se stesse?

La risposta è nell’unico luogo dove cresciamo davvero: quello dell’incontro (e dello scontro) con gli altri. Buona lettura!