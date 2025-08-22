L'Oroscopo di Corinne dal 22 al 28 agosto

ARIETE: Con Marte in aspetto di opposizione vi toccherà sopportare gli spleen altrui, adempiere a ingenti responsabilità, inquadrare una faccenda materiale o familiare, far da pacieri tra due litiganti, affrontare contesti imbarazzanti e aspettare la maturazione di un evento. In amore siate equanimi evitando di litigare per quisquilie ed in ambito amichevole ricontattate chi non sentite dalle calende greche… Fastidi relativi a fatturazioni, bollette, mutui, riscossioni. Domenica assai singolare.

TORO: Se ritornati alla normalità cercate di pianificare ciò avete in mente di effettuare visto che non potete permettervi di sbagliare… In ambito privato o finanziario l’incredibile busserà alla porta inducendovi a compiere una scelta o chiedere consigli ad un esperto così come un parente od amico abbisognerà di sostegno o di una parola di conforto. Nel contempo riceverete una novella impensata e nel week end combinerete qualcosa di stuzzichino assieme ad una allegra brigata.

GEMELLI: Qualcosa vi angustia e, malgrado non lo sbandieriate ai quattro venti, chi vi conosce bene comprenderà che avete la luna di traverso… Trattasi forse di una faccenda privata, di una persona indigesta, di un antipatico acciacco, fatto sta preferirete starvene soli piuttosto che in mezzo a certa marmaglia anche se poi, verso il week end, accadrà qualcosa preposto a risollevare il morale. Chi si reca ad una sagra stia attento al portafoglio! Domenica sbarazzina.

CANCRO: La noia e la quiete saranno un optional nel corso di una settimana astrologicamente intensa, convulsa e incasinata… Dalla professione, ai sentimenti, dall’abitazione ai quattrini... non saprete a qual santo votarvi per star dietro a tutto… Erogazioni per sfizi o scadenze. Contatti con banche, agenzie, articolisti, sindacalisti, enti sanitari o assicurativi. Favori da ricambiare. Chiacchiericci infondati. Convocazioni di discreta entità. Viaggetto o diletto.

LEONE: E così anche l’estate sta per fare fagotto lasciandovi in balia di una stagione che auspicate migliore! Già perché in qualsiasi modo li abbiate trascorsi i mesi antecedenti hanno lasciato un’impronta ardua da dimenticare. Nei prossimi giorni invece avrete un mucchio di faccenduole da terminare, una questione da definire, degli amiconi da ricontattare, delle memorabili serate, una femmina da inquadrare e un uomo da ammansire. Fastidi a naso, intestino o occhi.

VERGINE: Forse speravate in una maggiore magnanimità da parte di stelle così monelle dal contribuire a sconquassare piani ed intenti rimanendo amareggiati da un contesto o tipo indigesto. Non abbacchiatevi ed approfittate del sestile di Giove per organizzarvi a puntino ed ottimizzare ciò che sta a cuore… Su svariati fronti diverse cose miglioreranno e qualcosa di carino vi rallegrerà indipendentemente dal torpore mattutino e da un acciacchino. Invito o compleanno speciale.

BILANCIA: La pace interiore appaga sensi e cuore… Rimembratelo in questo strampalato lasso temporale dove gli imprevisti sembrano trasbordare e le persone stupire. Soltanto guardando avanti con ardore non spegnerete quei sogni nicchianti nel cassetto e una rogna scampata vi farà tirare dei lunghi ossigenanti respiri. Possibile recupero di una sommetta alternato ad uno sborso indecoroso. Disturbi connessi a gola, circolazione, cervicali o alimentazione. Domenica buffa.

SCORPIONE: Dubbi e sospetti non son concessi e soltanto il fiuto sarà di ottimo aiuto al fine di scoprire una marachella o districare un’arruffata matassa… I giorni scorreranno velocemente e tante risultano le cosine da fare e disfare da non accorgervi nemmeno del tempo che scorre… Se ve la siete spassata ora tornerete fiaccamente al rusco mentre in ambito sentimentale si presagiscono degli equivoci da chiarire o un partner a cui fare la paternale. Adesione a cene o spettacolini.

SAGITTARIO: Questa, per qualche nativo, è stata un’estate complicata nel corso della quale tutto teneva sulle spine ma, con l’arrivo di settembre, inizierete a respirare e, malgrado vi tocchi ancora pazientare, avrete le idee più chiare su quello che non riuscivate a capire o vi faceva penare. In ambito sentimentale leggete tra le righe perché solo così comprenderete le intenzioni di chi esplicitamente non le vuole dire… Un responso vi tranquillizzerà. Week end festaiolo.

CAPRICORNO: Dopo le vacanze aspettatevi una settimana fermentata per le finanze, la famiglia, il ménage, l’attività, annesse delle incombenze da portare a termine, un aggeggio da aggiustare, la soluzione di un dilemma, una novella pazzerella e un combino carino. Lo stress esploderà tramite disturbi su base emotiva mentre una dieta stringata ridimensionerà pancetta, colesterolo, glicemia. Qualcuno di voi riceverà una proposta allettante altri aderiranno a fiere o tavolate.

ACQUARIO: Riusciranno gli ultimi raggi dell’infuocato sole a donarvi delle giornate decorose? Sicuramente sì e, grazie ad un supporto astrale e uno morale, una mozione stuzzicante, un cruccio svanente, reperirete un po’ di tranquillità… Unico neo: delle mattinate agitate, dei conteggi da riesaminare, un tipo da strapazzare, una questione da sistemare, un momento di stanchezza, una donna da tranquillizzare e un’altra da schivare. Invito, telefonata o visita sbalordente. Dolori alle articolazioni.

PESCI: Il trigono di Giove vi aiuterà a guardare fiduciosamente all’avvenire, accogliere un settembre intenso o smuovere una condizione di ristagno. Un occasionale incontro desterà perplessità perché proprio occasionale non lo sarà… Pure in casa qualcosina si smuoverà e in amore vi aspettano buffe scoperte e tante novità. Novelle spettanti un figliolo, dei soldi o l’attività. Occhio agli sbalzi di temperatura!

E che le stelle, così belle e monelle, portino pace, amore e serenità…