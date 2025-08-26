Ritrovata illesa a Torre Bormida la donna che si era smarrita a Cravanzana

È stata localizzata dalle squadre di terra dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Alba e Cortemilia, intervenute con i Carabinieri, la donna che nella serata di ieri, lunedì 25 agosto, aveva perso l’orientamento nei boschi attorno al territorio comunale di Cravanzana.

La signora è riuscita a dare l’allarme contattando telefonicamente i soccorsi.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a localizzarla grazie ai sistemi di geolocalizzazione del telefono in serata, nella zona di Torre Bormida. La donna è stata ritrovata illesa.