"Opposizione a caccia del nemico di turno: nel mirino lo Spaccio Bistrot"

Dal gruppo "Insieme si può" riceviamo e pubblichiamo:

La fine dalle ferie porta con sé anche il ritorno dell’opposizione cittadina alla sua attività preferita: la caccia al “nemico di turno”. Stavolta tocca allo Spaccio Bistrot dell’ex Caserma Musso. Colpisce la fantasia con cui, da oltre un anno, i consiglieri di opposizione si inventano teoremi, complotti e cospirazioni: ogni settimana un nuovo allarme, sempre senza una proposta.

Questa volta hanno scoperto una presunta “ostinata volontà di spostare il baricentro commerciale dal centro città al Quartiere”. Forse dovrebbero affidarsi meno alle indiscrezioni e studiare un po’ di più le carte del Comune: lì avrebbero trovato scritto che lo Spaccio Bistrot non è un esercizio commerciale occulto, ma un locale con finalità sociali e ricreative, gestito da una cooperativa sociale che si occupa di reinserimento di ex detenuti.

Naturalmente anche il nome non va giù: con la loro mentalità da investigatori improvvisati, riescono a vederci solo un riferimento ad attività criminose, invece che un richiamo alla storia della caserma. E già che ci sono, riprendono la solita litania sul commercio che muore, le serrande che calano, l’immobilismo amministrativo.

Peccato che la realtà sia un po’ diversa. Non lo diciamo noi, ma il presidente locale e provinciale dei commercianti che pochi giorni fa, proprio in Comune, ha dichiarato che Saluzzo è la città commercialmente più in salute tra le Sette Sorelle. I dati su aperture e chiusure li risparmiamo: sarebbero una smentita troppo dolorosa per chi campa di allarmismi.

E sul verde pubblico? Niente paura: basta fare due conti tra alberi abbattuti e nuovi impiantati, evitando di confondere la matematica con la propaganda.

Se questa è l’opposizione, il problema non è il “baricentro commerciale”, ma il baricentro politico: quello sì che appare pericolosamente smarrito.

Il Direttivo di Insieme si può