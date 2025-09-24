Savigliano: a inizio ottobre torna il supporto educativo di “Officina scolastica”

Ricominciato l'anno scolastico, torna l'iniziativa di Oasi Giovani dedicata ad aiutare studenti e studentesse nell'organizzazione, nella gestione dello studio e nel supporto educativo. Sono aperte le iscrizioni ad “Officina scolastica”, organizzato nell'ambito del progetto Oceano.

Si tratta, nello specifico, di un percorso dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 19 anni per migliorare e rafforzare il proprio metodo di studio. Già sperimentato gli scorsi anni con una positiva partecipazione, il progetto anche per quest'anno scolastico prevede supporto anche per studenti con Bisogni Educativi Speciali.

«È un'iniziativa che ricalca totalmente gli obiettivi del nostro ente – commenta il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. Da sempre abbiamo una finalità educativa e un'attenzione particolare al fatto che nessuno resti indietro».

"Officina scolastica" si svolgerà nei locali di Spazio Oceano, in via Garibaldi 47. La data di partenza è fissata per l'inizio del mese di ottobre.