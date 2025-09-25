FabLab Kids: a Cuneo torna il laboratorio tecnologico per i giovani

Da ottobre 2025 a marzo 2026 torna il FabLab Kids, il percorso formativo pensato per i ragazzi dai 9 ai 12 anni. L’iniziativa, promossa da Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con FabLab Cuneo e il Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato Cuneo, mira a offrire ai partecipanti un’esperienza pratica per sviluppare competenze digitali e creative, unendo apprendimento e divertimento.

Il laboratorio si ispira al metodo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art e Math), un approccio multidisciplinare che integra scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica per garantire un’educazione completa e stimolante. I ragazzi avranno l’opportunità di cimentarsi con attività come la programmazione e i circuiti elettronici, la modellazione e la stampa 3D, i paper circuits e i sew circuits, senza dimenticare la progettazione e l’uso del plotter da taglio, con cui sperimentare il design e la personalizzazione di t-shirt. Ogni attività è pensata per seguire il principio del “learning by doing”, ovvero imparare facendo, così da coinvolgere attivamente i partecipanti.

Le lezioni, della durata di due ore, si terranno presso la sede del FabLab Cuneo in via XVIII Aprile 22 e avranno cadenza mensile. I posti disponibili sono limitati, per garantire la qualità del percorso formativo.

Per quanto riguarda i costi, sono previste diverse modalità di iscrizione: l’abbonamento mensile al prezzo di 80 euro, quello trimestrale da ottobre a dicembre al costo di 215 euro e la formula semestrale da ottobre a marzo a 360 euro. È previsto inoltre uno sconto di 10 euro per le famiglie che iscriveranno due fratelli.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’Area Formazione di Confartigianato Imprese Cuneo (email: formazione@confartcn.com – tel. 0171 451188 o 0171 451241) oppure contattare la segreteria del FabLab Cuneo al numero di cellulare 338 5096839 (Alessandro Marcon).

Il FabLab Kids si conferma così un appuntamento di riferimento per i giovani curiosi e appassionati di tecnologia, offrendo loro l’occasione di scoprire, creare e imparare in un contesto innovativo e stimolante.