Soggiorno studio a Dublino per gli studenti dell’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero

Dal 16 al 23 settembre una quarantina di studenti e studentesse dell’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero, appartenenti alle classi dalla seconda alla quinta, hanno partecipato a un soggiorno studio a Dublino. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto, ha rappresentato un’importante occasione di crescita sia linguistica sia culturale.

Durante la settimana, i ragazzi hanno frequentato quindici ore di lezioni presso la Dublin City University (DCU), rafforzando le loro competenze linguistiche e vivendo un’esperienza di immersione nella lingua inglese grazie anche all’ospitalità delle famiglie locali.

Oltre alle lezioni, gli studenti hanno visitato alcuni tra i luoghi più significativi dell’“isola di smeraldo”: dalle spettacolari Cliffs of Moher a Galway, dal piccolo villagggio di Howth al cuore di Dublino, con tappe culturali presso il Trinity College e la National Gallery.

«È stata un’esperienza intensa, tra paesaggi meravigliosi e luoghi simbolo di un Paese ricco di cultura e tradizioni – sottolinea la prof.ssa di Inglese Giulia Allisiardi, referente del progetto, che insieme ai docenti Valentina Ponte e Marcello Comba ha accompagnato i ragazzi –. Il soggiorno studio è un’occasione formativa unica per immergersi nella lingua e nella cultura del posto: dalle lezioni alla DCU all’ospitalità delle famiglie, fino alla scoperta delle tipicità locali, come i pub con la tradizionale birra Guinness».

L’iniziativa ha offerto agli studenti un percorso educativo di grande valore, che ha permesso loro di crescere sul piano linguistico, umano e culturale, rafforzando al tempo stesso l’apertura al mondo e la consapevolezza della dimensione internazionale del proprio percorso di studi.