Alla Città dei Ragazzi di Cuneo un ciclo di incontri per giovani coppie

Da ottobre 2025, presso la Città dei Ragazzi di Cuneo, prende il via “Casa sulla Roccia”, un ciclo di incontri mensili promosso dal Movimento Contemplativo Missionario Charles de Foucauld e pensato per giovani coppie, fidanzati e sposi. Il cammino prevede otto appuntamenti incentrati sui grandi temi della vita di coppia: vocazione, dialogo, perdono, famiglia, nozze, sessualità e fecondità, con una giornata conclusiva dedicata ai “tre vie maestre” del matrimonio.

Ogni incontro è animato da una équipe di sposi insieme ai fratelli e alle sorelle della Comunità, e si propone come esperienza di confronto, discernimento e crescita. La struttura del programma affianca momenti di preghiera, condivisione in gruppo, formazione specifica, e cene conviviali, in un’atmosfera che valorizza la spiritualità ma anche il dialogo e il concreto vivere insieme. Chi lo desidera potrà ottenere il certificato richiesto per il matrimonio religioso.

Il sabato è dedicato ad accoglienza, scambio di esperienze, vespri con la Comunità e riflessioni serali sulla preghiera; la domenica si apre con la liturgia delle lodi, la preghiera di coppia, momenti di formazione e confronto tematico, culminando nell’Eucarestia e nella condivisione finale. L’iniziativa offre ai partecipanti una vera “casa sulla roccia” su cui costruire relazioni solide e consapevoli.

Sarà possibile accogliere un numero massimo di 20 coppie e non può essere garantito un servizio di baby-sitting. 

Per informazioni e iscrizioni contattare: Gabriella  (3498403873), Roberto (3476629076), la Comunità (3883019081).

