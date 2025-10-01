Pippi Calzelunghe in mostra a Cuneo: 80 anni di libertà, fantasia e coraggio

Per molte generazioni, Pippi Calzelunghe non è stata soltanto un personaggio dei libri per ragazzi, ma un vero e proprio mito televisivo.

L’evento espositivo ‘Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe’, che si inaugura venerdì 3 ottobre alle 17,30 allo Spazio Innov@zione di via Roma 17 a Cuneo, condurrà grandi e bambini in un viaggio nel mondo della ragazzina dai capelli rosso fuoco raccolti in due trecce rigide che sembrano puntare in aria come antenne della sua fantasia.

Iscrizioni all’inaugurazione sulla pagina www.crcinnova.it.

Sullo stesso sito saranno disponibili gli orari dettagliati e la possibilità di prenotare visite guidate per gruppi e scolaresche

[Serie TV Pippi Calzelunghe_Inger Nilsson interpreta Pippi_©Alamy]

LA MOSTRA CELEBRA L'ICONICO PERSONAGGIO CREATO DA ASTRID LINDGREN IN OCCASIONE DEL SUO 80° ANNIVERSARIO

Vivace e fuori dal comune Pippi ha il viso costellato di lentiggini in cui spiccano due occhi chiari, pieni di curiosità e ironia.

Il suo aspetto buffo e inconfondibile racconta già la sua personalità: indipendente, ribelle, allegra e coraggiosa, capace di affrontare il mondo con un sorriso e un pizzico di stravaganza.

Come non ricordare le calze spaiate in segno di ribellione al conformismo o la sua forza fisica sovrumana: solleva il suo cavallo Zietto e con la sua abilità da ginnasta è capace di eseguire quarantatré salti mortali di fila e il signor Nilsson la sua inseparabile scimmietta-scoiattolo, che porta sempre sulle spalle.

[Pippi solleva l'uomo più forte del mondo_illustrazione Ingrid Vang Nyman_©The Astrid Lindgren Company™]

[Pippi solleva il suo cavallo_illustrazione di Ingrid Vang Nyman_©The Astrid Lindgren Company™]

Così come la ‘casa senza regole’ che ha segnato e segna ancora, l’immaginario di milioni di bambini in tutto il mondo.

A distanza di 80 anni dalla creazione del suo personaggio, nato dalla fantasia della scrittrice svedese Astrid Lindgren, Pippi resta un simbolo di indipendenza, libertà e fantasia, capace di parlare ancora oggi a grandi e piccoli.

Ed è proprio per rendere omaggio a questa figura intramontabile che nasce un percorso immersivo e interattivo dedicato al mondo dell’autrice Astrid Lindgren e alla sua eroina più amata.

[Astrid Lindgren_ritratto a colori_© Jacob Forsell]

GLI ENTI PROMOTORI E SOSTENITORI

La mostra, promossa da CRC Innova e ideata e curata dall’associazione culturale CUADRI ETS, è realizzata in collaborazione con The Astrid Lindgren Company e con la consulenza scientifica di Samanta K. Milton Knowles.

Il progetto vede anche la collaborazione di: Ambasciata di Svezia a Roma, Adriano Salani Editore, DeA Planeta, Paper Play.

La mostra è realizzata grazie al contributo di Fondazione CRC e al sostegno di Generali Assicurazione Agenzia Generali di Cuneo, A.C.D.A., Bottero e Tesi Square.

Si avvale inoltre del patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo e del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino.

Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova: “Dopo il grande successo delle mostre sui Peanuts e sul Cubo di Rubik, CRC Innova propone questo nuovo appuntamento, che dà seguito al nostro obiettivo di promuovere progetti e iniziative, in campo artistico, culturale, didattico e sociale, per lo sviluppo del territorio e il benessere della nostra comunità Pippi è un personaggio che, a 80 anni dalla sua nascita, offre numerosi spunti di approfondimento legati a temi come la libertà, l'indipendenza e l'empowerment infantile, in grado di avvicinare pubblici diversi, dai più piccoli agli adulti, e di ispirare le giovani generazioni”.

UN VIAGGIO NEL MONDO DI PIPPI, DELLA SUA AUTRICE ASTRID LINDGREN, E NELLA MAGIA DELL’INFANZIA

L'evento espositivo, a ingresso gratuito, dopo l'inaugurazione di venerdì 3 ottobre sarà visitabile fino al 26 aprile 2026, dal martedì alla domenica.

Info: sulla pagina www.crcinnova.it

Promossa da CRC Innova, ente strumentale di Fondazione CRC, è ideata e curata dall’associazione culturale CUADRI ETS con il direttore artistico e presidente Andrea Borri che ha guidato il progetto, mentre Francesca Salvatico project manager, ed Enrica Dutto, exhibition designer, hanno saputo arricchirlo con il loro talento.

[Enrica Dutto (exhibition designer), Andrea Borri (presidente CUADRI ETS e direttore artistico), Francesca Salvatico (project manager) - ©Loris Salussolia]

Oltre a Pippi si desidera celebrare il genio creativo della sua autrice Astrid Lindgren (1907-2002). Scrittrice svedese di fama mondiale e tra gli autori più tradotti di sempre, ha rivoluzionato la letteratura per l'infanzia creando personaggi iconici.

Parallelamente alla sua prolifica produzione letteraria, Lindgren è stata una convinta attivista per i diritti dei bambini e degli animali, difendendo principi di giustizia sociale.

I valori che l'autrice considerava essenziali per lo sviluppo dei bambini, l'amore e la lettura, sono al centro dell’evento espositivo.

[Compleanno Pippi_illustrazioni Ingrid Vang Nyman_©The Astrid Lindgren Company™]

Attraverso un percorso che guarda all'esperienza dei più piccoli, l’iniziativa si propone come un invito a riscoprire la bellezza dell'infanzia e il potere dell'immaginazione.

Il progetto nasce da una stretta collaborazione con The Astrid Lindgren Company di Stoccolma, che ha concesso la licenza ufficiale e ha supportato la realizzazione della mostra.

L’iniziativa si avvale anche della consulenza scientifica di Samanta K. Milton Knowles, nota studiosa e traduttrice di Astrid Lindgren.

UNA MOSTRA ESPERIENZIALE PER GRANDI E PICCOLI

Un'esperienza pensata per coinvolgere grandi e piccoli che, in un'epoca dominata dalla tecnologia digitale, rappresenta un atto d'amore verso la lettura e un invito a riscoprire un personaggio intramontabile come Pippi Calzelunghe, metafora della libertà intellettuale e portatrice di valori universali come indipendenza, generosità, coraggio e giustizia.

Ricca e autosufficiente, Pippi è un esempio di autonomia e autostima, sempre pronta a vivere mille avventure con i suoi amici Tommy e Annika.

PROGETTO DI LETTURA ‘A SPASSO CON PIPPI CALZELUNGHE’, DEDICATO ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Ad arricchire l'esposizione, il progetto di lettura ‘A spasso con Pippi Calzelunghe’, dedicato alle classi quarte e quinte della scuola primaria, per promuovere la lettura come strumento di crescita, libertà e immaginazione, attraverso un classico senza tempo. Il progetto promuoverà anche un palinsesto di eventi collaterali aperti a tutti.

IL PERCORSO ESPOSITIVO ALLESTITO IN TRE SALE

Pensata per offrire un’esperienza coinvolgente e interattiva, capace di mettere i bambini al centro e di far riscoprire agli adulti la meraviglia dell’infanzia.

La mostra, divisa in tre sale, accompagna i visitatori in un viaggio attraverso la vita e l’opera della scrittrice svedese.

[Fotografia di © Loris Salussolia]

Sala 1: La vita e l’impegno di Astrid Lindgren

Un viaggio approfondito nella vita, nella carriera e nell'impegno sociale di Astrid Lindgren, con un omaggio al personaggio di Pippi Calzelunghe, simbolo per eccellenza di indipendenza, generosità, libertà, allegria, forza, coraggio e giustizia.

La narrazione avviene attraverso video, testi e applicazioni interattive, supportate dall'esposizione di edizioni storiche, oggetti da collezione e memorabilia.

Sulla parete principale, i visitatori troveranno una riproduzione a grandezza naturale della veranda di Villa Villacolle (la residenza immaginaria di Pippi), con stampe 3D di Pippi, del signor Nilsson e del cavallo Zietto, tratte dalle animazioni digitali del video "Hurra" realizzato per l'80° anniversario.

[Fotografia © Loris Salussolia]

Sala 2: I personaggi e gli illustratori

Questa sala è dedicata alla riscoperta del mondo creativo di Astrid Lindgren: i personaggi, le storie e i libri che ha scritto, insieme ai talentuosi artisti con cui ha collaborato.

Saranno presenti illustrazioni originali di Björn Berg e Marit Törnqvist.

La sala ospita anche un'isola centrale con una seduta e una libreria multilingue, che offre i principali scritti di Lindgren in italiano, inglese e nelle lingue più rappresentative della comunità straniera cuneese, promuovendo la diversità linguistica e l'immaginazione condivisa.

[Fotografia © Loris Salussolia]

Sala 3: Ascoltare e viaggiare con Pippi

Una sala completamente immersiva dove i visitatori possono salire a bordo della riproduzione della nave Hoppetossa per ascoltare e vedere brevi storie di Pippi Calzelunghe.

Le storie, in italiano e in inglese, sono accompagnate da animazioni tratte dalle illustrazioni di Ingrid Vang Nyman e intervallate da canzoncine in svedese scritte dalla stessa Astrid.

[Fotografia © Loris Salussolia]

UN ATTO D’AMORE PER LA LETTURA IN UN'ERA DIGITALE

In un’epoca dominata dalla tecnologia, la mostra vuole essere un invito a riscoprire la forza delle storie e il piacere della lettura.

Abbiamo intervistato il direttore artistico della mostra Andrea Borri, presidente dall’associazione culturale CUADRI ETS.

Con lui hanno collaborato Francesca Salvatico project manager, ed Enrica Dutto, exhibition designer.

Quale messaggio o insegnamento può offrire ancora oggi Pippi Calzelunghe?

“Pippi, con la sua autosufficienza e la sua fantasia, è una metafora di libertà intellettuale e autostima che ricorda a tutti l’importanza di restare fedeli a sé stessi, di coltivare l’immaginazione, di non temere di essere fuori dagli schemi.

È una figura che invita bambini e adulti a pensare con la propria testa, a mettere in discussione le regole quando sono assurde e ad avere il coraggio di combattere le ingiustizie.

Da qui nasce anche il progetto ‘A spasso con Pippi Calzelunghe’, pensato per le scuole primarie, insieme a un calendario di eventi collaterali aperti al pubblico”.

Pippi, ancora oggi, ha l’attualità di un personaggio ribelle. Cosa può ancora insegnarci?

“In un mondo che tende a spingere verso l’omologazione, Pippi invita a restare fedeli a sé stessi, a usare la fantasia e a non avere paura di andare controcorrente”.

Quale significato racchiude in sé il personaggio di Pippi Calzelunghe?

“Pippi è una figura complessa: è indipendente, fantasiosa, capace di vivere secondo il proprio ritmo. Unisce forza e tenerezza, gioco e consapevolezza. Non si adegua alle aspettative degli adulti, riesce a usare il proprio potere senza abusarne e costruisce il suo mondo con creatività e coraggio. In questo senso, rappresenta un’infanzia libera, non addomesticata, che pensa e agisce con autenticità e spontaneità”.

Quali valori pedagogici trasmette la sua autrice?

“Nonostante lei stessa abbia sempre ribadito di non voler lanciare nessun messaggio, tranne forse spargere un briciolo di tolleranza per la follia umana, Astrid Lindgren, attraverso la sua Pippi, afferma la propria profonda fiducia nei bambini. Promuove un’educazione basata sull’ascolto, sull’autonomia e sul rispetto della soggettività infantile. Pippi insegna infatti che educare non è addomesticare, ma accompagnare con sicurezza e presenza, lasciando spazio all'immaginazione e alla libertà”.

[Foto ©Alamy_Pippi versione pirata]

UNA MOSTRA DA ASCOLTARE E DA TOCCARE ACCESSIBILE A TUTTE E TUTTI

Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità, per rendere la mostra fruibile anche alle persone con disabilità visiva.

Sono stati realizzati pannelli tattili con titoli in braille e QR code che permettono di ascoltare i contenuti audio.

Attraverso questi strumenti, il pubblico può esplorare la storia di Pippi Calzelunghe e il pensiero di Astrid Lindgren in modo multisensoriale, grazie anche alla presenza di un’immagine realizzata con stampa tattile, pensata per arricchire ulteriormente l’esperienza delle persone non vedenti.

Un approccio che rafforza la vocazione educativa del progetto e promuove una cultura inclusiva, attenta ai diritti e alla partecipazione di tutte e tutti.

ORARI DI VISITA E PRENOTAZIONI

Orari dettagliati e la possibilità di prenotare visite guidate per gruppi e scolaresche saranno disponibili sul sito www.crcinnova.it

UN PROGETTO REALIZZATO GRAZIE A:

CRC INNOVA

CRC Innova srl – società strumentale della Fondazione CRC – nasce nel 2018 acquisendo i principi e i valori che dal 1992 costituiscono la bussola per l’attività della Fondazione CRC. CRC innova ha l’ambizione di presentarsi come finestra sull’innovazione in tutti i suoi aspetti, attraverso la promozione e la realizzazione di attività artistiche, culturali, didattiche e sociali in provincia di Cuneo.

Il Consiglio di Amministrazione di CRC Innova è composto da Michelangelo Pellegrino (presidente), Elvio Chiecchio e Giovanna Margiaria.

Per tutte le informazioni: https://crcinnova.it/

ASSOCIAZIONE “CUADRI ETS”

CUADRI ETS è un’associazione culturale che promuove arte, innovazione e cultura urbana. Ha già realizzato due mostre di grande successo per CRC Innova: “Charles M. Schulz. Una vita con i Peanuts” e “50 anni di Cubo. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”, con oltre 50.000 visitatori complessivi. Cura il Festival dei Luoghi Comuni, evento annuale che unisce incontri divulgativi, performance e laboratori per riflettere su stereotipi e sul mondo contemporaneo. Collabora con artisti e sviluppa progetti partecipativi e rassegne anche per altri enti e al di fuori dei confini regionali. Per maggiori informazioni: https://cuadri.it

THE ASTRID LINDGREN COMPANY

“La nostra missione è proteggere e diffondere l'opera di Astrid Lindgren in tutto il mondo. Vogliamo trovare i modi migliori per permettere al maggior numero possibile di bambini e adulti, in ogni parte del globo, di leggere i libri di Astrid Lindgren, vedere i suoi film o le sue rappresentazioni teatrali, ascoltare le sue canzoni e scoprire i suoi mondi. Sosteniamo partner e progetti che presentano le sue opere secondo prospettive nuove ed entusiasmanti. Ci facciamo guidare dai principi di Astrid Lindgren stessa che ha sempre avuto idee molto chiare e precise su ciò che è lecito, possibile e auspicabile fare. In un panorama mediatico in rapida evoluzione come quello attuale, le possibilità sono infinite. Dedichiamo molto tempo alla ricerca dei canali giusti, delle modalità espressive e dei nuovi format per diffondere il lavoro di Astrid Lindgren”.