"#ciparliconMc?”: 25 anni di McDonald’s in Granda, in un libro ricco di emozioni e pezzi di vita

Venticinque anni di McDonald’s in provincia di Cuneo, raccontati da chi li ha vissuti da vicino, tra difficoltà, pregiudizi e molte soddisfazioni per aver portato in Granda qualcosa che prima non c’era e che adesso è una realtà solida, riconosciuta, che fa parte del tessuto sociale ed economico del territorio cuneese e conta circa 300 dipendenti. Un pezzo di vita che Alessandro Romano - amministratore di Euro1, la società licenziataria del marchio McDonald’s in provincia di Cuneo - ha voluto racchiudere in un libro, che già dal titolo evoca le sfide affrontate in un quarto di secolo: “#ciparliconMc?”. Il libro sarà presentato venerdì 17 alle 18.15 presso il Circolo “‘L Caprissi” di piazza Boves 3 a Cuneo. Una chiacchierata dai toni anche ironici, tra l’autore e gli ospiti, molti dei quali protagonisti del libro edito da arabAFenice.

“L’idea di scrivere un libro è nata per caso - spiega Alessandro Romano - un giorno in cui mi sono perso nei ricordi di questi ultimi 25 anni, che hanno segnato molti cambiamenti nel mondo del lavoro, della società e nei modelli di vita. Posso dire di aver guardato da una posizione privilegiata i mutamenti della nostra bella provincia, attraverso difficoltà, stereotipi, periodi negativi a livello mondiale, ai quali abbiamo sempre risposto con grinta, facendo squadra e vincendo così sfide che all’inizio parevano impossibili”.

“Naturalmente questo lungo cammino, che in realtà è passato in un lampo - prosegue Romano - non l’ho fatto da solo, ed è proprio ai miei compagni di viaggio che è dedicato questo libro, scritto simbolicamente da tante mani, quasi da non riuscire a contarle. Alcuni di loro fanno parte della squadra ancora oggi, altri hanno spiccato il volo proprio dopo aver fatto un pezzo di strada della loro vita in un locale Mc”.

La solidarietà, la riconoscenza verso il territorio, l’aiuto a chi si trova in difficoltà, sono alcuni degli aspetti che hanno caratterizzato i 25 anni di Euro1, per questo non poteva che esserci un risvolto solidale anche nella realizzazione del libro. Per ogni copia venduta di “#ciparliconMc?”, 5 euro saranno devoluti ai progetti della Family Room Ronald McDonald, presso l’ospedale Infantile di Alessandria e ad altre iniziative di assistenza sociale promosse da associazioni del territorio cuneese.