Lions Club Mondovì Monregalese: grande successo per la serata benefica “4 Cori per un sorriso”

Grande successo per la serata promossa dal Lions e Leo Club Mondovì Monregalese con il concerto “4 Cori per un sorriso” tenutosi presso la Chiesa del Cuore Immacolato d Maria, a Mondovì.

Il presidente Paolo Gastaldi ha evidenziato: “Una serata che ha toccato il cuore, un evento che ha unito musica e solidarietà. I quattro Cori protagonisti, il Coro Alpini della sezione ANA Mondovì, il Coro Cum Corde, il Coro Energheia e il Coro Cantus Firmus, hanno regalato un’esibizione straordinaria, mantenendo viva l’attenzione e l’entusiasmo del pubblico per tutta la serata. Grazie alla generosità dei presenti e di coloro che hanno inviato un contributo sono stati raccolti 3.610 euro, interamente destinati al progetto dell’attività estiva per ragazzi con il disturbo dello spettro autistico. Un risultato importante ma non ancora sufficiente: il progetto richiede circa 7.000 euro e chi desidera può ancora contribuire e aiutarci al raggiungimento del traguardo. Ogni dono, piccolo o grande, è un sorriso in più.”

In rappresentanza dei giovani del Leo Club, anche il presidente Alessandro Conti ha ringraziato i partecipanti e i sostenitori per il loro importante sostegno.

Il dottor Maurizio Arduino, responsabile del Centro Autismo ASLCN1, ha illustrato nei dettagli il progetto “Attività educative in Mini Gruppo” per l’estate 2026 ed ha ricordato come i Lions avevano già sostenuto un progetto a livello nazionale per l’autismo. Inoltre il presidente Valerio Giovanni Lantero, del CSSM, Consorzio per i servizi socio assistenziali del monregalese, ha evidenziato come questo andrà a beneficio dei giovani che usufruiranno di questa opportunità e delle loro famiglie. Un ringraziamento particolare va anche al Comune di Mondovì per aver sempre sostenuto le iniziative per questi progetti.