Successo annunciato per il 66° Simposio del Personale Equipaggio treno di Bra e dintorni

Puntuale come il Frecciarossa, anche quest’anno è arrivato il Simposio dei Braidesi, evento riservato al personale dell’equipaggio treno di Trenitalia, in pensione ed in servizio, residente a Bra e dintorni.

Un evento giunto alla 66ª edizione, che si è svolto giovedì 9 ottobre sotto il bel sole e il clima mite da Ottobrata, chiamando a raccolta una quarantina di partecipanti, tra macchinisti e capitreno.

Punto di partenza, ovviamente, la stazione di Bra, sempre nel cuore di chi ha svolto questo mestiere con fierezza e professionalità. Quante storie potrebbe raccontare il treno e questi uomini con lui! Ma il passato non si scorda e così, dopo il rituale dei saluti, la festa è proseguita presso il ristorante “Il nocciolo” di Novello, dove è stato servito il pranzo.

In un clima di amicizia e cameratismo, c’è stato il benvenuto e il saluto a vecchi e nuovi iscritti al sodalizio da parte del Comitato organizzatore, formato da Enrico Delmonte, Giuseppe Flores e Pietro Renda. Festeggiato anche con la medaglia d’oro Ignazio Cannova che ha raggiunto il traguardo della pensione.

L’aria della festa è stata respirata a pieni polmoni, grazie alle consuete gare di bocce e di carte, con i vincitori che sono stati premiati con bottiglie di vino di produzione locale.

Insomma, una giornata di emozioni vere e tanti sorrisi con l’arrivederci al prossimo anno e la promessa di nuove cronache e sorprese.