Solidarietà | 15 ottobre 2025, 16:13

Cinque letti ad altezza variabile per gli ospiti della Residenza Padre Fantino di Borgo San Dalmazzo

"Sono un dono veramente grande della Banca di Boves tramite l’Avis". I letti sono utilissimi agli operatori e agli ospiti. Il grazie della direzione della Rsa

I letti ad altezza variabile donate alla residenza Padre Fantino

"Accadono anche queste belle cose" - afferma  Mirella Chirca direttrice della Residenza Padre Fantino di Borgo San Dalmazzo

Un dono importante quello della Banca di Boves alla nostra struttura: 5 letti ad altezza variabile, consegnati alcuni giorni fa.

Sono molto utili alla nostra Rsa: una salvezza per il lavoro degli operatori, ma anche per gli ospiti, soprattutto per quelli con patologie neurodegenerative, facilitando i loro movimenti, migliorando la sicurezza e la qualità di vita.

Alla banca abbiamo presentato il nostro progetto sulla decontenzione-  racconta la direttrice - e fin da subito si sono mostrati interessati alle problematiche che venivano segnalate e molto disponibili a rendere concreto ciò che avevamo elaborato. E’ un gesto bellissimo di sensibilità e vicinanza alla Padre Fantino e alle persone.

Il contributo di 10.000 euro si è concretizzato nell’acquisto dei letti,  grazie al tramite dell 'Avis di Borgo "che ancora una volta si è dimostrata presente e pronta ad aiutare la Residenza"

Sono azioni che vanno segnalate e ricordate. "Sui letti è stata apposta una targhetta per non dimenticare, nel tempo, il prezioso dono che ci è stato fatto. Grazie di cuore alla Banca di Boves e all’Avis locale per l’ importante e tangibile supporto". 

VB

