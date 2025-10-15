Cinque letti ad altezza variabile per gli ospiti della Residenza Padre Fantino di Borgo San Dalmazzo

"Accadono anche queste belle cose" - afferma Mirella Chirca direttrice della Residenza Padre Fantino di Borgo San Dalmazzo.

Un dono importante quello della Banca di Boves alla nostra struttura: 5 letti ad altezza variabile, consegnati alcuni giorni fa.

Sono molto utili alla nostra Rsa: una salvezza per il lavoro degli operatori, ma anche per gli ospiti, soprattutto per quelli con patologie neurodegenerative, facilitando i loro movimenti, migliorando la sicurezza e la qualità di vita.

Alla banca abbiamo presentato il nostro progetto sulla decontenzione- racconta la direttrice - e fin da subito si sono mostrati interessati alle problematiche che venivano segnalate e molto disponibili a rendere concreto ciò che avevamo elaborato. E’ un gesto bellissimo di sensibilità e vicinanza alla Padre Fantino e alle persone.

Il contributo di 10.000 euro si è concretizzato nell’acquisto dei letti, grazie al tramite dell 'Avis di Borgo "che ancora una volta si è dimostrata presente e pronta ad aiutare la Residenza"

Sono azioni che vanno segnalate e ricordate. "Sui letti è stata apposta una targhetta per non dimenticare, nel tempo, il prezioso dono che ci è stato fatto. Grazie di cuore alla Banca di Boves e all’Avis locale per l’ importante e tangibile supporto".