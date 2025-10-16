In occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione della Confcommercio nazionale, l’Ascom di Fossano celebra la propria storia e quella del commercio locale con la mostra “Memorie di Bottega – 80 anni di Confcommercio a Fossano”, che aprirà al pubblico venerdì 31 ottobre alle ore 17:30, presso l’ex Chiesa del Salice in Piazza Bima, a Fossano.

L’esposizione offrirà un suggestivo viaggio nel tempo attraverso fotografie d’epoca, documenti originali, materiali, arredi e oggetti provenienti da negozi, ristoranti, botteghe e pubblici esercizi della città. Un racconto autentico del commercio fossanese, dagli anni del dopoguerra fino ai giorni nostri.

Il materiale, in gran parte inedito, proviene dagli archivi di aziende e famiglie di ex imprenditori locali che, con passione e orgoglio, hanno conservato nel tempo preziose testimonianze del proprio lavoro e della vita quotidiana della comunità, messe generosamente a disposizione per l’esposizione, in segno di un legame profondo con la città e la sua storia.

Come sottolinea il presidente dell’Ascom Fossano, Mauro Giaccardi, “I documenti e le immagini esposti raccontano episodi di vita d’impresa che rappresentano una straordinaria istantanea della società fossanese. Attraverso queste memorie, rivive non solo la storia del commercio, ma anche quella del vivere quotidiano della nostra città.”

L’iniziativa vuole essere un omaggio a ottant’anni di presenza, servizio e impegno dell’Ascom a sostegno del settore terziario e dello sviluppo economico e sociale di Fossano.

Per l’occasione è stato realizzato anche un volume celebrativo, curato dal prof. Giovanni Cornaglia, che ripercorre le principali tappe della storia dell’Associazione, dal dopoguerra a oggi, evidenziandone il ruolo di motore di crescita e innovazione per il territorio.

La mostra resterà aperta fino a domenica 9 novembre, con ingresso libero.