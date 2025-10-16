“Digitalmente”: corso di formazione digitale per anziani a Magliano Alpi

La formazione digitale è ormai un requisito fondamentale per affrontare le sfide del presente e del prossimo futuro. In particolare, per gli anziani, acquisire anche una conoscenza minima delle tecnologie digitali è essenziale per gestire con consapevolezza problematiche e opportunità legate al mondo digitale.

In quest’ottica, i Pensionati Cisl Cuneesi (Fnp Cisl Cuneo), in collaborazione con Anteas Cuneo ODV, hanno presentato, al Comune di Magliano Alpi, il progetto “Digitalmente”, che è stato approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 9 dell’8 ottobre u.s.

Il corso, pensato per favorire l’inclusione digitale dei maglianesi, si articolerà in cinque lezioni della durata di 45 minuti ciascuna, durante le quali saranno trattati diversi temi legati al mondo digitale.

Le lezioni si terranno ogni giovedì, dalle ore 15.00 alle 15.45, a partire dal 23 ottobre 2025, e si concluderanno il 20 novembre 2025. La sede scelta è la Sala Consigliare del Comune di Magliano Alpi, offrendo ai partecipanti un ambiente accogliente e attrezzato per seguire le lezioni.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e di crescita personale, rafforzando le competenze digitali e favorendo una maggiore autonomia nella vita quotidiana.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, i partecipanti possono rivolgersi personalmente agli uffici Comunali o telefonando al numero 0174.66121.