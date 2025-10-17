Alba, una corsa contro il tempo per salvare il piccolo Tredici

Ha appena due mesi, ma ha già conosciuto il dolore, la paura e – per fortuna – anche la speranza. Si chiama Tredici, come il giorno in cui il destino gli ha concesso una seconda occasione. È un gattino trovato una notte, ferito sul ciglio della strada dopo essere stato investito da un’auto. A soccorrerlo sono stati alcuni ragazzi che, senza esitazione, lo hanno portato in una clinica veterinaria dove ha ricevuto le prime cure.

La situazione, raccontano i volontari dell’associazione Amici di Zampa di Alba, era gravissima: “Tredici aveva un’ernia addominale con interessamento della vescica, la mandibola lussata e fratturata, il bacino rotto e due zampine fratturate. Eppure, nonostante tutto, ha continuato a lottare”.

Oggi Tredici è vivo grazie a due interventi chirurgici urgenti – uno per ridurre l’ernia e uno per sistemare la mandibola – ma il cammino verso la guarigione è ancora lungo. Serviranno tempo, cure costanti e un aiuto economico per coprire le spese veterinarie, che ammontano a circa 1.000 euro.

Per questo Amici di Zampa lancia un appello: “Abbiamo dato a Tredici un nome e una speranza, ma da soli non possiamo farcela. Ogni piccola donazione può fare la differenza per restituirgli una vita senza dolore”.

Chi desidera contribuire può farlo:

-con bonifico bancario sul conto intestato ad Amici di Zampa – Banca d’Alba Credito Cooperativo SC, Filiale di Alba (CN), Piazza Garibaldi – IBAN: IT06X0853022501000000279482

-con Satispay, a questo link

-oppure portando un’offerta direttamente al gattile (località Toppino - Alba).