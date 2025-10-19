A quasi 100 anni dalla sua nascita, l'asilo Zanaroli di Maddalene di Fossano è ora struttura all'avanguardia

Con il cospicuo investimento di 200 mila euro, l'asilo infantile Zanaroli di frazione Maddalene di Fossano è stato restaurato ed inaugurato una settimana fa. Un edificio storico, nato nel 1928 e prossimo a festeggiare i 100 anni di fondazione, ora adeguato a norma di legge e in grado di accogliere i bimbi delle sette frazioni fossanesi e della vicina Centallo.

Ad evidenziare l’importanza dell’intervento il presidente della Regione, Alberto Cirio, presente alla cerimonia, che sottolinea attraverso fotografie sulle sue pagine social: “Con il sindaco Dario Tallone e il vice presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia per la presentazione dei lavori dell’asilo infantile Zanaroli effettuati con un importante sostegno della Regione Piemonte. Un intervento che guarda al futuro perché si prende cura dei nostri bimbi”.

Gli fa eco lo stesso Tallone, sempre a mezzo social: “Con il Presidente della Regione Alberto Cirio abbiamo presentato i rinnovati spazi dell’asilo Zanaroli di Maddalene. Un importante investimento di diversi enti per continuare a far crescere questa solida realtà frazionale. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, in primis il presidente dell’asilo Danilo Rivoira.

Il cda dell’asilo, insieme al presidente Rivoira: “La nostra scuola ha vissuto un momento di festa e condivisione partecipato e sentito da tutti, per l’inaugurazione dei lavori di riqualifica degli ambienti, dell’abbattimento delle barriere architettoniche e della stanza multisensoriale. I bambini sono il nostro futuro: noi, come scuola, ci impegniamo a dare loro gli strumenti per crescere, imparare e diventare i cittadini di domani l’intervento non sarebbe stato possibile senza il contributo della Regione. E con quello della Fondazione CRC e della Fondazione CRF, insieme al lavoro fondamentale del Cda dell’asilo, supportato dalle famiglie”.

Tante le novità, partendo dall’abbattimento delle barriere architettoniche e dalla messa a norma antisismica, con l’installazione anche di un ascensore. Realizzati anche un’aula multisensoriale, un progetto di coding per il pensiero computazionale, un pavimento interattivo per il gioco educativo e un ampio spazio esterno ricreativo.