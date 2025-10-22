 / Il Mercoledì

Il Mercoledì | 22 ottobre 2025, 00:00

SESHAT DAY: al via la nuova era degli Amministratori di Condominio

Decolla il nuovo format B2B per i Professionisti dell’abitare e dell’immobiliare. Gestione sostenibile, IA, soft skill e tutela legale: un modello innovativo. Conduce l’evento Renata Cantamessa

SESHAT DAY: al via la nuova era degli Amministratori di Condominio

Venerdì 24 ottobre, dalle ore 14.30, nella location Porta delle Langhe di Cherasco, approda per la prima volta in Piemonte il SESHAT DAY, format-evento B2B riservato agli Amministratori di Condominio e ai Professionisti del settore, che propone un nuovo modello di gestione della “filiera dell’abitare”.

A condurre l’evento sarà la divulgatrice Renata Cantamessa.

La professione dell’Amministratore di Condominio è cambiata e va verso nuove prospettive. Un vento fatto di consapevolezza, sfida tecnologica e sostenibile, strumenti digitali e capacità interpersonali, spinge i Professionisti del settore a ridefinire il proprio ruolo, in una società sempre più complessa e veloce, dove la casa è diventata un ecosistema tecnico, umano e digitale, tra Intelligenza Artificiale, tutele legali, soft skills e nuove competenze relazionali. 

PERCHÉ SESHAT?

Seshat era una dea egizia, custode della conoscenza, della scrittura e dell’architettura, musa di un popolo che le costruzioni le sapeva fare. Questa figura ha ispirato i fondatori di SESHAT nella progettazione di un modello imprenditoriale innovativo che, proprio a Cherasco, presenterà uno dei numerosi e attesissimi workshop della SESHAT ACADEMY sugli stili comportamentali, in collaborazione con la Private Community.

Marco Demonte co-fondatore di SESHAT, con una importante carriera nel settore, invita i professionisti cuneesi e astigiani alla partecipazione e sottolinea: 

L’Amministratore di oggi non è più solo un tecnico o un contabile, ma un manager delle relazioni e del tempo. Con questo nuovo modello sostenibile vogliamo creare una comunità di professionisti più forti, collaborativi, collegati e capaci di affrontare il cambiamento senza subirlo”.

Sarà lui a introdurre i lavori dell’incontro, anticipandoci qualche spunto:

Da oltre vent’anni mi occupo di edilizia e amministrazione condominiale. Un mestiere che conosco bene, nella sua complessità, ma anche nella sua straordinaria ricchezza di relazioni umane, di responsabilità e di quotidianità concreta. SESHAT nasce dal desiderio di trasformare una professione troppo spesso percepita come “solitaria” in una rete viva di persone, competenze e collaborazione, in cui ci sia tempo per pensare, per pianificare, per dedicarsi alla qualità del lavoro e, soprattutto, alla qualità della propria vita”.

NASCE Il MODELLO SESHAT

Il modello SESHAT è nato nel 2023 in Liguria, da un gruppo di professionisti esperti della filiera dell’abitare. SESHAT propone un modello innovativo: supportare senza sostituire. Attraverso consulenze specialistiche (edilizia, legale, finanziaria, energetica), percorsi formativi di nuova generazione e soluzioni digitali basate sull’Intelligenza Artificiale, il progetto offre agli Amministratori strumenti pratici per semplificare la gestione, ridurre lo stress e migliorare la qualità della vita lavorativa.

Un approccio che, oggi più che mai, si rivela necessario, perché la sopravvivenza professionale dell’Amministratore passa dalle soft skills: capacità di comunicare, di gestire il tempo, di creare fiducia e di guidare le persone nei momenti di crisi.

Insieme a Davide Viola, che considero un autentico 'gigante' del settore condominiale,

e all’avvocato Luigi Gallareto, formatore di spicco nella rete ANACI e grande esperto di diritto digitale e nuove tecnologie, abbiamo immaginato SESHAT come un ecosistema capace di rendere l’amministratore più forte, più libero e più sostenibile” sottolinea ancora Demonte.

I PROTAGONISTI DEL SESHAT DAY: TRA INTELLIGENZA ARTIFICIALE, LEGALE E RELAZIONALE

Tra i protagonisti del SESHAT DAY a Cherasco ci sarà dunque l’avvocato Luigi Gallareto, co-fondatore di SESHAT, nonché formatore e punto di riferimento per ANACI, dove dal 2015 dirige il Centro Studi Provinciale di Savona e fa parte del Collegio dei Probiviri Nazionale. 

Esperto di diritto condominiale e nuove tecnologie, il coach-legale affronterà un tema attualissimo: l’Intelligenza Artificiale applicata alla professione forense e gestionale, al centro del suo recente volume intitolato 'Intelligenza Artificiale per la professione forense'.

L’IA non sostituisce la competenza – sottolinea Gallareto – ma la potenzia. Il vero professionista è colui che sa governare la tecnologia con consapevolezza, etica e responsabilità. È questo il messaggio che vogliamo trasmettere anche attraverso il progetto della SESHAT ACADEMY, dove la formazione è pensata come un percorso di crescita e non solo di aggiornamento”.

Il suo intervento offrirà una lettura lucida e concreta di come i nuovi strumenti digitali possano aiutare l’Amministratore a ridurre rischi, migliorare i processi decisionali e gestire la responsabilità civile in modo più efficace.

LA CONSULENZA LEGALE EVOLUTIVA

Il tema-sfida sfida proposto dall’avvocato Cristina Di Bartolo, civilista esperta di diritto condominiale e immobiliare, lancerà un innovativo progetto di consulenza legale dedicato agli Amministratori di Condominio. Un’iniziativa mirata, pensata per trasformare il rapporto tra diritto e gestione, offrendo soluzioni pratiche, strumenti operativi e una nuova visione del ruolo dell’avvocatura nel contesto condominiale.

CONNECTION BOOSTER: IL WORKSHOP ESPERIENZIALE CHE CAMBIA LE RELAZIONI

Cuore esperienziale del pomeriggio cheraschese sarà il workshop “Connection Booster”, ideato da Private Community e condotto dai formatori e coach Marina Gambera e Marco Franceschini, entrambi franchisee dell’organizzazione.

Un laboratorio interattivo dedicato alla comunicazione efficace e alla gestione degli stili comportamentali, per imparare a creare relazioni positive fin dal primo istante.

Racconta Marina Gambera:

Ogni studio è un piccolo ecosistema umano e saper comunicare in modo autentico e costruttivo significa migliorare non solo le relazioni, ma anche la qualità dei risultati. La nostra collaborazione con la SESHAT ACADEMY nasce proprio per fornire strumenti pratici di evoluzione personale e professionale”.

Attraverso esercitazioni pratiche e momenti di confronto, i partecipanti potranno scoprire come allenare empatia, ascolto e leadership, competenze sempre più decisive per chi gestisce persone e patrimoni.

SESHAT ACADEMY: UNIRE LIGURIA E PIEMONTE CON LA FORZA DEL NETWORKING

Grazie al debutto del SESHAT DAY a Cherasco, si rafforza la sinergia tra Liguria e Piemonte, due territori che condividono la stessa sfida: creare un network di Amministratori preparati, digitali e resilienti. Un’unione che la governance di SESHAT sta già consolidando anche attraverso la SESHAT ACADEMY, dove i corsi spaziano dalla gestione del team, alla customer experience condominiale, al lavoro per obiettivi, financo alla gestione del tempo e della produttività personale, considerando il Tempo come risorsa personale preziosa, suggerita altresì dalla stessa dea egiziana ispiratrice, che dedicava massima attenzione allo scorrere delle stagioni e ai cambiamenti degli scenari celesti.

I PARTNER DI SESHAT DAY

Partner d’eccellenza hanno reso possibile l’organizzazione di SESHAT DAY a Cherasco. Istituzioni come Banco Azzoaglio, storico istituto bancario di Ceva, vicino al territorio di Piemonte e Liguria e alle sue imprese, sono tra i sostenitori. Altri supporti arrivano da EdilSpiderwork, leader dell’edilizia verticale nel Nord Ovest e da SOENG – Solutions Energy Green, promotrice della transizione ecologica e dell’efficientamento energetico. Ci sono poi Dives, fornitore di energia da fonti rinnovabili, Automat Group, specialista nelle automazioni condominiali e aziendali, e infine Energy Team Service, centro autorizzato Siemens per la contabilizzazione del calore.

Tutti insieme a sostenere un progetto che vuole dare valore e voce a una nuova generazione di Amministratori di Condominio.

L’evento verrà coordinato e condotto dalla divulgatrice Renata Cantamessa e si concluderà con l’Aperibusiness, un momento conviviale che diventerà una preziosa occasione di networking per consolidare contatti e trasformare gli stimoli ricevuti in nuove collaborazioni professionali.

L’evento gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma:

https://combine.privatecommunity.net/event/356

E-mail info@seshatsrl.it 

Sito internet di riferimento www.seshatsrl.it

Silvano Bertaina

