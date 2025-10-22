Il “Giolitti-Gandino” brilla nel digitale: Quality Label nazionale al progetto “Interactive pAInting”

La classe 3C Scienze Applicate del “Giolitti” di Gandino conquista il Quality Label nazionale con il progetto “Interactive pAInting”.

Un plauso collettivo per la 3C Scienze Applicate del Liceo Giolitti-Gandino: il loro progetto “Interactive pAInting” ha ottenuto il prestigioso Quality Label nazionale nel contesto eTwinning, riconoscimento che premia l’impegno, la qualità educativa e la cooperazione internazionale.

Il progetto, ideato dalla Prof.ssa Daisy de Gioannini e sviluppato con la collaborazione attiva delle docenti Prof.ssa Alice Porasso e Prof.ssa Yara Gualtieri, ha visto gli studenti impegnati in un percorso originale che unisce arte, tecnologia, cittadinanza digitale e scambi europei.

“Interactive pAInting” ha coinvolto, oltre all’istituto di Gandino, scuole partner in Spagna, Italia e Grecia. Gli alunni hanno lavorato su “quadri parlanti” e narrazioni interattive, utilizzando strumenti digitali – incluse applicazioni con intelligenza artificiale – per rendere le opere artistiche “vive” e raccontate.

Tra gli obiettivi principali: promuovere la cittadinanza digitale consapevole, stimolare il dialogo interculturale e potenziare competenze linguistiche, STEM, digitali e sociali.

Le attività si sono articolate in diverse fasi: una gara per il logo del progetto, l’approfondimento del rapporto Internet & AI (con questionari, attività legate al “Safer Internet Day”) , la realizzazione vera e propria dei quadri interattivi mediante animazioni, contestualizzazioni e storytelling digitale ed infine la creazione di un museo 3D virtuale con gli elaborati multimediali.

Il progetto ha generato entusiasmo nei partecipanti: gli studenti hanno definito l’esperienza “innovativa”, “stimolante” e “un ponte tra arte e tecnologia”

Come ha ricordato la dirigente Prof.ssa Claudia Camagna, (a sinistra in foto con glialunni), Il Quality Label nazionale rappresenta per la 3C Scienze Applicate un riconoscimento formale del valore pedagogico e innovativo del lavoro svolto.

Il Liceo Giolitti-Gandino può guardare con orgoglio a questo traguardo, che valorizza l’approccio multidisciplinare e internazionale della scuola.