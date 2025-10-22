 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 22 ottobre 2025

Il “Giolitti-Gandino” brilla nel digitale: Quality Label nazionale al progetto “Interactive pAInting”

La 3C Scienze Applicate premiata per un percorso europeo tra arte e intelligenza artificiale, collaborazione internazionale e nuove competenze grazie a eTwinning.

La classe 3C Scienze Applicate del “Giolitti” di Gandino conquista il Quality Label nazionale con il progetto “Interactive pAInting”.

Un plauso collettivo per la 3C Scienze Applicate del Liceo Giolitti-Gandino: il loro progetto “Interactive pAInting” ha ottenuto il prestigioso Quality Label nazionale nel contesto eTwinning, riconoscimento che premia l’impegno, la qualità educativa e la cooperazione internazionale.

Il progetto, ideato dalla Prof.ssa Daisy de Gioannini e sviluppato con la collaborazione attiva delle docenti Prof.ssa Alice Porasso e Prof.ssa Yara Gualtieri, ha visto gli studenti impegnati in un percorso originale che unisce arte, tecnologia, cittadinanza digitale e scambi europei.

“Interactive pAInting” ha coinvolto, oltre all’istituto di Gandino, scuole partner in Spagna, Italia e Grecia. Gli alunni hanno lavorato su “quadri parlanti” e narrazioni interattive, utilizzando strumenti digitali – incluse applicazioni con intelligenza artificiale – per rendere le opere artistiche “vive” e raccontate.
Tra gli obiettivi principali: promuovere la cittadinanza digitale consapevole, stimolare il dialogo interculturale e potenziare competenze linguistiche, STEM, digitali e sociali. 

Le attività si sono articolate in diverse fasi: una gara per il logo del progetto, l’approfondimento del rapporto Internet & AI (con questionari, attività legate al “Safer Internet Day”) , la realizzazione vera e propria dei quadri interattivi mediante animazioni, contestualizzazioni e storytelling digitale ed infine la creazione di un museo 3D virtuale con gli elaborati multimediali.

Il progetto ha generato entusiasmo nei partecipanti: gli studenti hanno definito l’esperienza “innovativa”, “stimolante” e “un ponte tra arte e tecnologia”
Come ha ricordato la dirigente Prof.ssa Claudia Camagna, (a sinistra in foto con glialunni), Il Quality Label nazionale rappresenta per la 3C Scienze Applicate un riconoscimento formale del valore pedagogico e innovativo del lavoro svolto.

Il Liceo Giolitti-Gandino può guardare con orgoglio a questo traguardo, che valorizza l’approccio multidisciplinare e internazionale della scuola.

