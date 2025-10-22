Scambi internazionali: studenti francesi e italiani si incontrano tra Cusset e Saluzzo

Continua la collaborazione fra il Lycée Saint-Pierre di Cusset, nel Massiccio Centrale, e l'istituto Denina Pellico Rivoira.

Sabato 18 ottobre Blaise Voisin, studente francese di Le Vernet, paese fra Cusset e Vichy, è ripartito per la Francia dopo aver frequentato per una settimana la IVC RIM dell’Istituto Denina Pellico Rivoira.

“Ho 16 anni – commenta Blaise - e frequento la scuola superiore di Saint-Pierre a Cusset. Frequentando l’Istituto Denina ho potuto appurare le differenze fra la mia scuola e questa: mi ha colpito soprattutto il fatto che ho trovato un clima di ascolto e accoglienza. È stata un’esperienza che porterò sempre con me”.

Dal 2 al 9 novembre sarà la volta di Giulia Bosio, studentessa della 4ªC, di essere ospitata da Blaise.