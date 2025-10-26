Il cambiamento climatico al centro del percorso didattico: premiata a Roma la Primaria di Villar San Costanzo

“In un mondo che richiede risposte rapide e concrete ai grandi temi ambientali e sociali, la voce delle nuove generazioni si fa sentire con forza, competenza e urgenza.”



Una giornata memorabile quella di mercoledì 22 ottobre per la scuola primaria di Villar San Costanzo, premiata a Roma al Forum Sostenibilità 2025 del Sole 24 ORE per aver posto il cambiamento climatico al centro del percorso didattico.



La giornata ha visto l’importante presenza di Federico Silvestri, amministratore delegato Gruppo 24 ORE Sabrina Alfonsi, assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti del Comune di Roma e di Padre Enzo Fortunato, Presidente Pontificio Comitato Giornata Mondiale dei Bambini, nonché direttore magazine Piazza San Pietro.



Un impegno ed un esempio davvero importanti quelli della scuola di Villar San Costanzo, coinvolgendo alunni, famiglie e comunità in laboratori su biodiversità, fast fashion e comportamenti sostenibili.



“La sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un linguaggio che ragazze e ragazzi parlano con naturalezza, intrecciando valori, scelte di vita e visione del futuro. Il Focus Giovani del Forum Sostenibilità 2025 nasce per dare spazio a questa prospettiva, promuovendo un confronto aperto tra studenti, professionisti, istituzioni educative e realtà innovative. Un momento di ascolto e dialogo su come costruire un domani più giusto, equo e rispettoso del pianeta, a partire dalle idee di chi è chiamato a viverlo e guidarlo.”



La “sfida sostenibile” della scuola primaria di Villar San Costanzo è più di tutto di dare risalto ad esperienze educative che integrino la sostenibilità nella didattica e nella vita scolastica, rendendo studenti ed insegnanti protagonisti del cambiamento. Sviluppare così un unico ecosistema per tutti, che amalgami innovazione tecnologica ed empatia. L’educazione diviene per ciascuno il proprio valore aggiunto, lo sguardo attraverso cui si guarda se stessi e gli altri.



Un guardare al futuro, sapendo che esso si costruisce proprio oggi.

