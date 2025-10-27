Alba: sul Belvedere a Scaparoni nuovi cassonetti in legno per la raccolta differenziata

Giovedì 23 ottobre, in frazione Scaparoni, sono stati inaugurati due nuovi cassonetti in legno per la raccolta differenziata. Il manufatto, realizzato dal personale comunale, rappresenta un passo concreto verso una gestione più ordinata e consapevole dei rifiuti.

L’iniziativa mira a mantenere pulita l’area del Belvedere, recentemente intitolato a Don Gustavo Bianco, e a sensibilizzare residenti e visitatori a comportamenti rispettosi dell’ambiente.

Il progetto rientra in un anno di attività positive per il Comitato di quartiere di Scaparoni, che nel 2025 ha collaborato con l’Amministrazione comunale e le realtà locali per migliorare vivibilità e decoro della frazione. Tra gli interventi principali figurano la posa della nuova ringhiera nel parcheggio, l’installazione dell’impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e l’intitolazione del Belvedere.

Il presidente del Comitato, Aldo Porro, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e per la sinergia con il Comune, la Parrocchia, il Circolo Acli e il Gruppo Spontaneo. Con queste iniziative, Scaparoni si prepara ad accogliere le festività e la tradizionale “Strada dei Presepi” in un contesto più curato, sostenibile e accogliente.

L’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo: «Questo intervento va nella direzione di una maggiore responsabilità ambientale condivisa. Piccoli gesti come questi, realizzati in sinergia con i quartieri, contribuiscono a costruire una città più pulita e sostenibile».

Sulla stessa linea l’assessore ai Quartieri Davide Tibaldi: «L’installazione dei nuovi cassonetti è un segno concreto di collaborazione tra Comune e cittadini. Scaparoni dimostra come l’impegno collettivo possa migliorare la qualità dei nostri spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità».



