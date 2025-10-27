Trionfo per la Fattoria Gallina Golosa al Festival regionale dei formaggi con 3 medaglie d’oro e 1 d’argento

L’edizione 2025 del Festival dei Formaggi Piemontesi, rinomato concorso regionale, si è conclusa con un successo straordinario per la Fattoria Gallina Golosa di Vottignasco, che ha conquistato ben tre medaglie d’oro e una d’argento.

Il concorso, organizzato dall’ONAF e giunto alla terza edizione, ha visto la partecipazione di ben 210 varietà di formaggi piemontesi e giudicati da oltre 50 giudici provenienti da tutta Italia.

Un trionfo che va a consolidare il prestigio dell’azienda di Sandro Gallina, titolare della Fattoria Gallina Golosa, che ha voluto esprimere la sua gioia e soddisfazione: «Questo risultato è il frutto del lavoro di una squadra affiatata e appassionata. Dalla cura dei campi alla gestione degli animali, dalla caseificazione alla stagionatura, fino alla vendita e distribuzione, ogni fase è svolta con autentica passione. Un sentito ringraziamento a tutto il nostro team!»

I formaggi premiati, veri campioni regionali, sono disponibili presso il nuovo punto vendita dell’azienda, situato a Savigliano in Piazza Cavour 17, dove gli amanti dei sapori autentici potranno scoprire l’eccellenza della tradizione casearia piemontese.