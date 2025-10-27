San Rocco Castagnaretta tesse la pace: un paese unito da fili e colori

La comunità di San Rocco Castagnaretta ha scelto di lanciare un segno semplice ma profondo: la pace si costruisce insieme, giorno dopo giorno, con gesti concreti e condivisi.

Per questo, in questi giorni, le vie del paese si sono riempite di mandala di lana colorati, appesi davanti alle scuole, alla Chiesa, ai cancelli delle case e lungo le strade. Ogni mandala è stato creato e appeso da chi lo ha realizzato, come segno personale e comunitario di impegno per la pace.

Il progetto, intitolato “San Rocco è per la pace”, nasce dal desiderio di ricordare a tutti, grandi e piccoli, che non possiamo restare indifferenti di fronte ai conflitti e alla violenza, ma che possiamo scegliere ogni giorno da che parte stare: dalla parte della pace.





Ciascuno, con il proprio filo e i propri colori, ha contribuito a dare vita a un mosaico collettivo che unisce generazioni e cuori diversi.

Accanto agli abitanti del paese si sono unite, contribuendo con diversi progetti, numerose realtà del territorio: la scuola dell’infanzia “Coniugi Autretti”, la scuola primaria “B. Damiano”, la scuola secondaria “G. Palatucci”, la Parrocchia, il soggiorno anziani “Cuore Immacolato di Maria”, la Comunità Papa Giovanni XXIII e la Cooperativa Emanuele. Tutti hanno accolto l’invito a creare e ad appendere i propri mandala, rendendo il progetto un vero intreccio di mani, storie e speranze.

Ma l’iniziativa non si ferma qui: chiunque, anche da fuori, è invitato a realizzare il proprio mandala e ad aggiungerlo agli altri, per continuare a colorare le vie del paese e allargare questo abbraccio di pace.

“È solo un segno – raccontano alcuni abitanti – ma ci ricorda ogni giorno che la pace comincia da noi, dai nostri gesti e dalle nostre scelte quotidiane.”

Così, filo dopo filo, mandala dopo mandala, San Rocco Castagnaretta si fa tessitore di pace, regalando ai passanti un messaggio che parla con i colori del cuore e con la forza della speranza condivisa.