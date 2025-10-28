“Cavalieri per un giorno”: il Rotary Cuneo trasforma l’inclusione in una giornata di festa e amicizia

Una giornata all’insegna della gioia, della condivisione e dell’inclusione quella vissuta nell’ambito del progetto “Girocampus” del Distretto Rotary 2032, che ha visto protagonisti un gruppo di bambini speciali, accolti presso il centro equestre Nuda Libertà per vivere un’esperienza unica: diventare Cavalieri per un giorno.

L’iniziativa, parte integrante del più ampio progetto distrettuale Girocampus, si proponeva di offrire esperienze educative, ludiche e sociali a bambini e ragazzi con differenti abilità, favorendo momenti di integrazione e crescita personale attraverso il gioco, la scoperta e la condivisione.

Un’esperienza a cavallo tra emozione e inclusione

Accompagnati dai soci rotariani e dagli istruttori del centro equestre, i giovani partecipanti hanno potuto avvicinarsi al mondo dei cavalli in modo graduale e sicuro.

Durante la giornata, i bambini hanno colorato, accarezzato, pulito e infine cavalcato cavalli dolci e docili, imparando a conoscerne il linguaggio, la sensibilità e la forza tranquilla che li contraddistingue.

L’attività è stata pensata non solo come momento di svago, ma anche come occasione di crescita e fiducia in se stessi. Attraverso il contatto con gli animali, infatti, i piccoli hanno sperimentato la calma, la responsabilità e l’empatia — elementi fondamentali nel percorso di sviluppo personale e relazionale di ciascun bambino.

Un pomeriggio di festa e condivisione

La giornata è proseguita con laboratori creativi, giochi e attività di gruppo, culminando nella consegna dei diplomi di “Cavaliere per un giorno”, delle magliette con il logo del service e delle medaglie ricordo.

L’atmosfera di festa è stata ulteriormente arricchita da una gustosa castagnata , che ha riunito bambini, famiglie, soci rotariani e volontari in un momento conviviale di allegria e partecipazione. Oltre alle attività a cavallo, non sono mancati sorrisi, emozioni e nuovi legami: i bambini hanno mostrato entusiasmo, curiosità e gratitudine, regalando a tutti i presenti la gioia autentica di un’esperienza semplice, ma profonda.

Il Rotary e l’impegno per la comunità

Il progetto “Cavalieri per un giorno” rappresenta un esempio dell’impegno del Rotary Porta delle Alpi nel promuovere iniziative di solidarietà, inclusione e sostegno alle famiglie del territorio.

Attraverso il lavoro dei Club e dei volontari coinvolti, il Rotary continua a portare avanti la propria missione di servizio, in linea con il principio fondante dell’organizzazione: “Servire al di sopra di ogni interesse personale.”

“È stata una giornata di autentica felicità e soddisfazione – hanno commentato i soci presenti – perché ci ha permesso di condividere tempo, esperienze e valori con i nostri piccoli ospiti e con le loro famiglie. Momenti come questi ci ricordano il valore umano e sociale del nostro impegno e la bellezza di costruire ponti di empatia e speranza.”

“Un sentito ringraziamento va a Gian Marco e Irene, che hanno messo a disposizione il loro tempo, la loro professionalità e l’ospitalità del centro equestre, rendendo possibile la piena riuscita dell’evento - ha riconosciuto il Presidente William Brignone - mentre un grazie va ai volontari ed ai soci rotariani che, con dedizione e spirito di servizio, hanno contribuito alla realizzazione della giornata”.

Il progetto Girocampus, attraverso esperienze come questa, continua a dimostrare come l’unione tra impegno civico, solidarietà e collaborazione possa generare risultati concreti e profondamente umani.

Iniziative che non solo regalano sorrisi, ma rafforzano i legami tra le persone e testimoniano, con gesti semplici, l’essenza del Rotary: servire per cambiare vite.