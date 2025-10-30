Giovanni Valla festeggiato dal Comune di Pagno per il traguardo della pensione

Giovanni Valla, dipendente del Comune di Pagno dal 1987, è giunto al traguardo della pensione e nella serata del 28 ottobre, in occasione del Consiglio Comunale, l’Amministrazione comunale, i colleghi e le associazioni locali hanno voluto festeggiarlo con un momento di riconoscenza e affetto.

Il sindaco Nico Giusiano ha consegnato a Giovanni Valla una targa ricordo a nome di tutta la comunità, come segno di gratitudine per il lungo e prezioso servizio svolto.

Giusiano ha espresso parole di sincero apprezzamento: “Nel corso degli anni, Giovanni è stato per il Comune di Pagno un lavoratore esemplare, sempre disponibile, costante e collaborativo. Un vero punto di riferimento per colleghi e cittadini, capace di trasmettere con il suo impegno quotidiano il valore della dedizione al lavoro. A Giovanni va il nostro ringraziamento, anche a nome di tutta la comunità di Pagno, per questi anni di servizio presso il Comune, per tutto quello che ha fatto non solo per l’amministrazione ma anche per tutti i pagnesi e non. Grazie di cuore!”.

L’Amministrazione comunale e l’intera comunità si uniscono nel ringraziare Giovanni Valla per il suo impegno, la professionalità e la passione dimostrati in tanti anni di servizio.