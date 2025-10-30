Grande partecipazione all’incontro con i Carabinieri di Saluzzo sul come difendersi dalle truffe

Il luogotenente Giordano e il maresciallo Ricca al tavolo dell'incontro "Non si è mai troppo sicuri"

“Non si mai troppo sicuri”: titolo dell’incontro che si rivela essere ogni giorno un dato di fatto, come è emerso dalla relazione del Luogotenente Fabrizio Giordano, comandante della stazione carabinieri di Saluzzo, al tavolo dei relatori con la collega maresciallo Michela Ricca, nell’ambito del ciclo "Il Tempo ritrovato" l’Università degli adulti, martedì 28 ottobre, al Quartiere.

L’incontro ha visto una grande partecipazione e attenzione nella sala affollata della biblioteca civica.

Al centro una storia vera, la testimonianza di un tentativo di truffa relativo a bonifici bancari e l’invito a segnalare ai Carabinieri.

Uno stimolo verso un atteggiamento che è anche di tutela verso la comunità. Il 16,9% non denuncia in quanto si sente ingenuo ad essere caduto nella trappola e non vuole che ne siano informati i famigliari.

Non solo di raggiri tradizionali, ma anche di nuove modalità di frode, che allargano la fascia delle persone vittime, hanno parlato i Carabinieri promotori dell’incontro, tra i quali proprio Giordano a cui si deve l’idea di una campagna innovativa adottata dall’Arma provinciale di trasformare i bus in strumenti di prevenzione, con "messaggi viaggianti" in città relativi al pericolo di truffa, rivolti agli anziani.

Informare e prevenire, scopo dell’appuntamento che ha fornito strumenti concreti e consigli per difendersi, diventando un’occasione per sensibilizzare tutta la cittadinanza sul tema della sicurezza .