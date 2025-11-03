L’Unitre di Cuneo inaugura l'anno accademico 2025/2026

L’Unitre Cuneo ha messo in programma per i prossimi giorni, due conferenze, prima. di lasciare il cinema Monviso a disposizione della manifestazione “Scrittori in città”.

La prima avrà luogo giovedì 6 novembre 2025 alle ore 15,30, sempre presso il cinema Monviso, dove Antonina Gazzera tratterà l’argomento “Michelangelo Buonarroti: genio artistico nelle arti figurative, fu anche poeta”.

Michelangelo Buonarroti è universalmente conosciuto come un geniale scultore e pittore del Rinascimento Italiano, ma non tutti conoscono anche la sua produzione letteraria: infatti ha scritto numerose rime come mezzo per esprimere la propria creatività in modo diverso, e più profondo, rispetto all’arte figurativa.

Lunedì 10 novembre alle 15,30 il tema trattato dal Professor Gigi Garelli sarà “Quando i migranti eravamo noi. Le molte stagioni dell’emigrazione italiana”.

Dal 1876 al 1900, oltre 5 milioni di italiani emigrarono verso paesi europei: Francia, Svizzera, Germania e Austria e negli Stati Uniti, Argentina e Brasile.

Ricordiamo che le conferenze di Unitre Cuneo sono strettamente riservate agli Associati in regola con il tesseramento per l’Anno Accademico in corso.