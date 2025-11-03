GOLF / Mattia Siccardi vince i Campionati Interregionali individuali e a squadre di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Nei giorni 1 e 2 novembre si sono giocati i Campionati Interregionali Individuali Maschili e Femminili zona 1 presso il Golf La Margherita a Carmagnola.

Mattia Siccardi (17 anni) di Magliano Alpi – Brevetto Giovanile - del Golf Cherasco ha conquistato la vittoria nella classifica maschile (74), il secondo giro è stato annullato per nebbia.

Secondo posto per Simone Tonon e terzo per l’azzurro Alessandro Ravizza entrambi Royal Park Torino.

Mattia è stato premiato dal Delegato Regionale Piemonte in rappresentanza del Presidente Marco Francia.

Mattia ringrazia i suoi allenatori Federico Maccario e Daniele Ronco, oltre a fare un ringraziamento particolare a papà Igor e mamma Silvia.