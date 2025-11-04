 / Cronaca

Cronaca | 04 novembre 2025, 16:08

Auto finisce fuori strada e si ribalta sulla Provinciale 27 a Paesana

In atto le operazioni di soccorso in località Colletta. Sul posto 118 e Vigili del Fuoco

Nella giornata di oggi, martedì 4 novembre, verso le ore 15:30, a Paesana, nella località Colletta, un'autovettura è uscita di strada, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno poi allertato i Vigili di Fuoco.

Le squadre dei pompieri di Saluzzo e di Barge hanno prontamente provveduto a liberare il guidatore, rimasto incastrato nell'abitacolo. Affidato alle cure dei sanitari è stato trasportato in ospedale per accertamenti in codice verde.

L'incidente, avvenuto sulla SP27, non ha coinvolto altri veicoli. Al momento risultano ancora in atto le operazioni di soccorso. 

Articolo in aggiornamento.

