Roero e Cuneo Volley: una partnership per valorizzare le eccellenze [VIDEO]

Presentata ieri sera, martedì 4 novembre, presso l’Enoteca Regionale del Roero di Canale, la nuova partnership fra il Cuneo Volley, una delle 12 squadre partecipanti al torneo di Superlega e il territorio del Roero, rappresentato dalla stessa Enoteca, dal Mercato Ortofrutticolo del Roero, dal Distretto del Cibo del Roero e dall’associazione Valorizzazione Roero.

Quattro entità che hanno messo insieme il desiderio di promuovere sempre meglio il territorio roerino, le sue eccellenze e le sue peculiarità. Grazie alla spinta decisiva di Marco Perosino, presidente dell’Enoteca (capofila del progetto), e alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Canale e del suo sindaco Enrico Faccenda, si avrà dunque un nuovo legame tra lo sport ai massimi livelli nazionali, qual è il campionato di Superlega e il Roero.

I campioni del Cuneo Volley avranno sulla maglietta le cinque lettere 'Roero', che rappresentano come ha sottolineato proprio il sindaco Faccenda “un orgoglio per il nostro territorio, accostate ad uno sport sano, che viene praticato da molti nostri giovani con passione e ottimi risultati”.

L’accordo di partnership prevede inoltre la possibilità per due aziende roerine a turno, di presentare nella Sala Vip del palazzetto di Cuneo, dove ad ogni partita transitano giocatori, tecnici, dirigenti, ospiti, arbitri e addetti ai lavori da tutta Italia, i loro prodotti. Ottima modalità per farsi conoscere con una promozione diretta.

Alla serata era presente il direttore generale di Cuneo Volley Davide Bima, che ha sottolineato: “Vogliamo essere ambasciatori dei prodotti di grandi qualità di queste terre meravigliose. Tra l’altro i comuni che fanno parte dell’Enoteca Regionale del Roero sono 18 e 18 sono i giocatori della nostra rosa. Una combinazione numerica curiosa e beneaugurante”.

Presenti alla serata un bel numero di giocatrici del Roero Volley, compagine con una squadra femminile in serie C e molte attività nei settori giovanili, che aspettavano con ansia l’arrivo di Ivan Zaytsev e Michele Baranowicz, colonne del Cuneo Volley, due simboli della pallavolo mondiale.

Disponibili a selfie e interviste, i due campioni hanno visitato l’Enoteca con attenzione, affascinati dalle numerose etichette. “Difficile scegliere, mi farò consigliare” ha scherzato Zaytsev “spero di poterne assaggiare un bicchiere per festeggiare una buona prestazione sabato, nella gara contro Trento”.

L’incontro è servito a consolidare un rapporto di partnership e di amicizia, al quale hanno partecipato anche il presidente di Cuneo Volley Gabriele Costamagna, il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo e il responsabile marketing Dario Da Roit, oltre a molti soci delle quattro realtà roerine coinvolte e ad altri sponsor della società cuneese, tornata ai vertici del volley nazionale e che sta riportando l’entusiasmo dei tifosi ai tempi dello scudetto 2010, e ancor prima, alle fenomenali battute di Lubo Ganev.

L’avventura nel massimo campionato è cominciata bene e le parole di Dario Da Roit rivolte alle giovani pallavoliste sono ricche di buon senso e determinazione, quella che non manca alla gente roerina: “Da ex giocatore vi garantisco che i sacrifici pagano sempre, quello che conta è credere in quello che si fa”.